Pokémon Karmesin & Purpur: Jetzt Gratis-Sandwichzutaten per Geheimgeschenk abstauben

Pokémon Karmesin & Purpur: So bekommt ihr die kostenlosen Sandwichzutaten

Für Shiny-Jäger und kompetitive Rangkampfspieler

Habt ihr in Pokémon Schwert & Schild noch mit euren Taschenmonstern Curry gekocht, dürft ihr euch in Pokémon Karmesin & Purpur nun als fachkundige Sandwichkünstler beweisen.Was zwischen die zwei Brothälften gehört, entscheidet natürlich ihr, aber bei der Menge an Zutaten kommen selbst die begabtesten Belegexperten ab und an in Bedrängnis. Dass Nintendo euch jetzt noch eine frische Ladung Lebensmittel für eure Sandwiches spendiert, hilft da zwar nicht, ist aber trotzdem ein willkommenes Geschenk.Wenig überraschend für Pokémon-Fans findet die Verteilung über das Geheimgeschenk-Menü statt. Alles was ihr dort tun müsst, ist den Code „HAJ1ME0R1G1NAL“ einzugeben und dann das Geschenk Sandwichzutaten auszuwählen. Anschließend könnt ihr dem digitalen Päckchen beim Öffnen zusehen und euch über die geschenkten Zutaten freuen.In dem geschnürten Paket enthalten sind 10x Erdnussbutter, 10x Roher Schinken, 10x Frikadelle, 10x Frischkäse, 10x Nudeln, 10x Reis – alles wichtige Zutaten für ein belegtes Brötchen also, von den Nudeln und dem Reis vielleicht einmal abgesehen. Mit den kostenlosen Lebensmitteln könnt ihr dann eure Pokémon zum Buffet einladen.Zuerst müsst ihr die Zutaten aber natürlich noch zu einem richtigen Sandwich verarbeiten, damit ihr auch die verschiedenen Boni ausnutzen könnt, die die belegten Brote in Pokémon Karmesin & Purpur generieren. Da es sich um digitale Lebensmittel handelt, ist das Verfallsdatum übrigens recht großzügig: Noch bis zum 31. Januar 2023 um 15:59 Uhr könnt ihr euch den kostenlosen Picknickkorb sichern, wie Serebii.net berichtet.Die geschenkten Sandwichzutaten sind auch für normale Spieler eine nette Dreingabe, besonders freuen dürften sich aber Shiny-Jäger und Rangkampfspieler, die mit den belegten Broten die Quote an schillernden Pokémon beeinflussen und die Quote an Eiern erhöhen können. Gerade diese beiden Kategorien Spieler müssen sich aktuell allerdings mit einigen Problemen herumschlagen.So hat man in Pokémon Karmesin & Purpur den Sound für Shiny-Pokémon entfernt und noch dazu einigen neuen schillernden Taschenmonstern extrem unauffällige Farbakzente verpasst, die nicht nur farbenblinden Spielern das Leben schwer machen . Für die Rangkämpfe hat Nintendo hingegen eine Reihe von neuen Pokémon verboten , während man sich hoffentlich um den fehlenden Glücksfaktor kümmert.