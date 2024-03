Rise of the Ronin vs. Elden Ring: Was für eine Story erwartet euch?

Zwischensequenzen, Dialoge und Entscheidungen: Rise of the Ronin geht bei der Vermittlung seiner Geschichte mit konventionellen Mitteln vor.

Was hat die Open World zu bieten?

Rätsel und Geheimnisse sucht ihr in Rise of the Ronin vergebens. Dafür könnt ihr euch auf die Aktivitäten fokussieren, die euch auch wirklich interessieren und euren Charakter voranbringen.

Was gibt es für Nebenquests?

Manchmal geben sich die NPCs in Elden Ring tatsächlich Mühe, ihre Anweisungen für ihre Quest verständlich zu halten. Meistens eher nicht.

Wie spielt sich das Kampfsystem?

Auch wenn ihr bei Rise of the Ronin unter einer Lawine von Waffen zu ertrinken droht, unterscheiden sich nur die verschiedenen Kategorien.

Welche klassischen Soulslike-Mechaniken gibt es?

Die Banner ähneln den Orten der Gnade aus Elden Ring: Rastet ihr hier, werden einige Gegner wiederbelebt. Heilgegenstände werden auch aufgefüllt, aber nur, wenn welche in eurem Lager vorhanden sind.

Sterbt ihr in Elden Ring, landen eure Runen als goldene Zweige auf dem Boden und können dann wieder eingesammelt werden - es sei denn, ihr segnet vorher erneut das Zeitliche.

Die Genre-Bezeichungkonnte sich bis vor Kurzem eigentlich nur ein Spiel auf die Verpackung schreiben:. Doch auch auf Team Ninjastrifft diese Bezeichnung zu – zumindest in gewisser Weise.Egal ob ihr bereitsodergespielt habt oder Rise of the Ronin euren Einstieg in das Spieleportfolio des Entwicklers darstellen würde: Der ein oder andere von euch denkt vermutlich darüber nach, dasals Überbrückung bis zum Release vom Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree zu nutzen. Wir haben dieund verraten, wie viel sie überhaupt gemeinsam haben – oder ob das Genre-Label täuscht.Genau wie bei den geistigen Vorgängern erzählt auch Rise of the Ronin seine Geschichteund ausgeprägten Dialogen. Vorbild standen dieses Mal wahre historische Ereignisse, genauer gesagt die sogenanntein Japan, die einen großen Umbruch für das Land bedeutete. Als Elite-Krieger steht ihr zwischen den Fronten und müsst euch entscheiden, ob ihr das Shogunat bei seinem Pakt mit den westlichen Mächten und der Öffnung des Landes unterstützt, oder den Rebellen unter die Arme greift, um Japan erneut abzunabeln.und bei der Wahl der Questgeber beeinflussen den Verlauf der Geschichte, auch wenn man sich mehr oder weniger grob an die historischen Gegebenheiten hält. Ansonsten verläuft die Geschichte vor allem geradlinig, wenn ihr den klar erkennbaren Hauptmissionen folgt; hier müssenwerden, wo es als nächstes hingeht oder was das alles überhaupt zu bedeuten hat.Ganz anders sieht es in Elden Ring aus: Dierund um das Zwischenland und seiner Bewohner wird nur in einige wenige Zwischensequenzen verpackt, die noch dazu meistens ausschließlich bei Bosskämpfen zum Einsatz kommen.; wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr hinmüsst, solltet ihr den verfügbaren NPCs aufmerksam zuhören – oder ihr reitet eben einfach wild drauf los. Weitere Infos über die Geschichte des Spiels gibt es From Software-typisch aus Item-Beschreibungen.Eine, die ihr frei Schnauze auf dem Rücken eines Pferdes (oder eines pferdeähnlichen Spektralrosses) erkunden könnt? Nun, das haben Rise of the Ronin und Elden Ring schon einmal gemeinsam. Fairerweise hören die Ähnlichkeiten hier aber mehr oder minder auf: Team Ninjas Samurai-Abenteuer serviert euch nämlich eine, wie ihr sie vielleicht ausoderkennt, und das bedeutet natürlich: Jede Menge Marker, wohin das Auge blickt.Das Japan des 19. Jahrhunderts ist, die sich alle bequem per Markierung auf der Karte lokalisieren lassen und vorab verraten, was euch dort erwartet: Eine streichelbedürftige Katze zum Beispiel, ein betbedürftiger Schrein oder ein prügelbedürftiges Banditenlager. Weil die Welt von Rise of the Ronin sonst nur schöne Kulisse ist, lohnt sich das Erkunden und Herumreiten nur für ausgeprägte Videospieltouristen – alle anderen dürften schnell zur Schnellreise greifen, um denabzuhaken.In Elden Ring seid ihr hingegen. Schatztruhen und Questgeber wollen genauso gefunden werden wie Bosskämpfe oder Dungeons: Auf der Karte sind lediglich die Strukturen der Landschaft zu sehen sowie die gefundenen Orte der Gnade, die grob den Weg zum nächsten weisen; Markierungen müsst ihr schon selbst setzen, wenn ihr spannende Lokalitäten später wiederfinden wollt. Um durch die Zwischenlande zu navigieren solltet ihr die Karte also lieber Karte sein lassen und. Die Ruinen da vorne sehen doch spannend aus! Und ist das dahinten etwa ein schlafender Drache?Genau wie bei der Story verhält es sich auch bei den Nebenquests: Rise of the Ronin, verrät schon vor eurer Mission, wie viele Erfahrungspunkte und welche sonstigen Belohnungen ihr bekommt und wo ihr starten, den Auftrag ausführen und anschließend abschließen müsst. Das ist auf der einen Seite praktisch: Sucht ihr beispielsweise explizit nach den importierten Büchern, die wir euch indefinitiv ans Herz legen, könnt ihr hierAuf der anderen Seite mangelt es natürlich an Mysterien: Stets wisst ihr präzise, was ihr bekommt,. Die gibt es bei Elden Ring dagegen jede Menge, auch wenn es vorkommen kann, dass ihr den Questgeber nicht mehr wiederfindet, weil er es sich nach einem Abend am Lagerfeuer in irgendeiner Höhle bequem gemacht hat. Fokussiert man sich in Rise of the Ronin auf die Charakter-Missionen und lässt die Fleißarbeit außen vor, haben aber beide Spielezu bieten, deren Verfolgung sich spielerisch und erzählerisch lohnt.Obwohlgrößtenteils im Nahkampf stattfindet, Gegner mit komplexen Angriffsmustern aufwarten und euch eine Ausdauerleiste davon abhält, Aktionen im Dauerfeuer vom Stapel loszulassen, finden sich bei den Gefechten in Rise of the Ronin und Elden Ring durchaus einige Unterschiede. Da wäre zunächst der: Beides geht in beiden Spielen, doch weil ihr bei Team Ninjas Werk die Ki-Leiste eurer Feinde brechen wollt, ist Parieren deutlich effektiver, während in Elden Ring das aus dem Weg hechten wohl die bevorzugte Methode ist, um Schaden zu vermeiden.Auchdürft ihr euch auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede einstellen: Beide Spiele warten mit verschiedenen Typen auf, darunter beispielsweise Schwerter, Speere oder Doppelklingen. Doch während sich bei Rise of the Ronin alle Vertreter einer Kategorie genau gleich spielen und nur bei den Werten und dem Aussehen voneinander abgrenzen, können zwei ähnliche Waffen in Elden Ringmitbringen.Legt Elden Ring noch mehr Wert darauf, euch durch ausgeprägte Movesets eurer Gegner zu fordern, wird Rise of the Ronin durch dieeiner jeden Waffenart komplexer, die jeweils gegen bestimmte Feindestypen Vor- und Nachteile bieten – hier sind schnelle Entscheidungen gefragt, damit ihr jeweils die richtige Haltung nutzt. Abgerundet wird unser Blick auf das Kampfsystem der beiden Konkurrenten durch die: Rise of the Ronin setzt auf Pfeil und Bogen sowie Gewehre und Shuriken, während Elden Ring euch mit einer ganzen Reihe an verschiedenen Zaubern und Beschwörungen verlocken möchte.Zu guter Letzt noch ein paar Worte zu dem: Einst durch das 2009 veröffentlichteund das zwei Jahre später folgendegeprägt, ist From Software natürlich indirekt selbst für den Begriff verantwortlich – auch wenn man ihn intern gar nicht so gerne nutzt. Elden Ring hat, abseits vom Schritt weg von den teils schlauchigen, teils miteinander verbundenen Leveln hin zur Open World, natürlich vielevon den geistigen Vorgängern übernommen.Doch während die beiden Nioh-Teile für viele Fans zur Speerspitze der Soulslike-Nachahmergehören, nimmt Rise of the Ronin die Genre-Zugehörigkeit nicht mehr so genau. Dererinnert eher anoderund, noch dazu von Anfang an wählbar und eindeutig mit dem Gedanken der Zugänglichkeit dahinter, sorgen dafür, dass Rise of the Ronin sich zunehmend von Spielen wie Elden Ring entfernt und eher den klassischen Action-Adventuren aus dem Hause Sony annähert.Ein paar Gemeinsamkeiten sind aber noch übrig geblieben. Neben der, die bestimmt, wie viele Aktionen ihr ausführen könnt und euch so vom gedankenlosen Knöpfedrücken abhält, wären das zum Beispiel die Speicherpunkte. Die hier alsbezeichneten Orte lassen Gegner wieder auferstehen und füllen eure Gegenstände mit Vorratsitems wieder auf. Hier erscheint ihr auch, wenn ihr gestorben seid – natürlich nachdem ihr eurehabt.Genau wie bei Elden Ring könnt ihr die dann, auch wenn sie nicht als Pfütze an dem Ort eures Ablebens auf euch warten. Stattdessen gilt es, den für euren Tod verantwortlichen Gegner zu besiegen, oder ihm zumindest einen kritischen Treffer zu verpassen. Ihr merkt also: Ein Teil der Nioh- beziehungsweiseist eindeutig noch vorhanden, Rise of the Ronin hat sich nichtsdestotrotz auch in eine andere Richtung entwickelt. Solltet ihr derweil noch Starthilfe brauchen,