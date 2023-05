Dead Space: Remake als zeitlich begrenzte Testversion bei Steam verfügbar

Dead Space: 90 Minuten gratis spielen via Steam

Dasvonreizt euch, aber ihr seid euch unsicher, ob es auf eurem PC gut genug läuft? Mit einerkönnt ihr es übernun herausfinden.Dabei handelt es sich um eine neue Steam-Funktion, die Valve in Zusammenarbeit mit EA testet. Anstelle einer klassischen Demo erhaltet ihr zeitlich begrenzt Zugang zur Vollversion des jeweiligen Spiels und könnt einen ersten Eindruck gewinnen. Den Anfang bildet die Neuauflage des modernen Horror-Klassikers Dead Space.Alles was ihr dafür benötigt? Ein aktives Steam-Konto. Ein Kauf des Spiels ist nicht vorausgesetzt, stattdessen könnt ihr über eine neuen Button auf der Produktseite direkt den Download starten. Anschließend könnt ihrdas neue Dead Space ausprobieren und herausfinden, ob euch der Sci-Fi-Horror zusagt und ob das Spiel auf eurem PC flüssig genug läuft.Allzu viel vom Inhaltlichen werdet ihr in der recht knapp bemessenen Zeit zwar nicht mitbekommen, dafür aber könnte sich die Testversion vor allem für die technische Seite lohnen. Schließlich litt und leidet auch das Dead Space Remake unter so manchen. Und ganz generellSollte euer Rechner aber potent genug sein und euch die ersten Schritte im Remake begeistern, könnt ihr im Anschluss an die Kostprobe das Spiel optional erwerben. Euer Fortschritt wird dabei übernommen und passenderweise ist das Dead Space Remake aktuell auch bei Steam im Angebot: Statt 60 Euro werden derzeit nur 48 Euro fällig.Während der Downloadzeit könnt ihr übrigens einen Blick auf unserenwerfen. Darin verraten wir euch, ob den Entwicklern von EA Motive das Remake gelungen ist und ob dieses überhaupt notwendig war.