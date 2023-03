Resident Evil 4: Kostenloser Mercenaries-Modus erscheint schon in Kürze

Resident Evil 4 Remake: Schießbuden-Spektakel ab dem 7. April

Alles, was ihr zum Resident Evil 4 Remake wissen müsst

Heute ist Release-Tag vom: Endlich können begeisterte Fans des Originals und neugierige Neulinge zusammen mit Leon Urlaub im schaurigen Spanien machen.Doch vorerst ist die Rettungsaktion das einzige Abenteuer, das im Resident Evil 4 Remake zur Verfügung steht. Sowohl die für Käufer des Spiels kostenlose VR-Version als auch derwerden nachgereicht. Letzterer erscheint nun allerdings schon, wie man heute überraschend ankündigte.Überbringer der frohen Kunde ist derzum Resident Evil 4 Remake, der euch in den ersten 30 Sekunden schon einen kleinen Vorgeschmack auf Leons Reise ins beschaulichegibt, wo er nicht nur auf infizierte Einwohner, sondern auch auf fanatische Sektenanhänger trifft – bei denen es sich ab und an um dieselben Personen handelt.Kurz bevor sich der Vorhang über das Werbevideo schließt, rücktdann aber noch mit demn des Mercenaries-Modus raus, der am 7. April alsfür das Hauptspiel erscheint. Inhaltliche Details zur losgelösten Arcade-Schießbude wollte man im Launch-Trailer aber noch nicht verraten.Fans der Reihe wissen natürlich trotzdem, was sie dort erwartet: In einemerkundet ihr eines von vier Leveln, sammelt zeitverlängernde Gegenstände und versucht, so viele Gegner auszuschalten wie möglich. Je erfolgreicher eure Jagd, desto höher die Belohnung und auch wenn anfangs nur Leon zur Verfügung steht, könnt ihr späterfreischalten.Bis der Mercenaries-Modus am 7. April erscheint, habt ihr erstmal noch genug Zeit, das Resident Evil 4 Remake in all seinen Facetten kennenzulernen und das spanische Dörfchen auf den Kopf zu stellen. Falls sich das Spiel bereits in eurem Laufwerk oder eurer Festplatte befindet, ihr aber noch mitzu kämpfen habt, empfehlen wir euchSolltet ihr allerdings noch mit der Kaufentscheidung hadern, hilft vielleicht eher. Und wenn ihr noch gar nicht so genau wisst, fürdie Horror-Neuauflage erscheint,sie im Vergleich zum Original zu bieten hat und was euch sonst noch so erwartet, schaut doch beivorbei.