Summer Game Fest 2023: Alle Infos, Livestream und geplante Spiele-Ankündigungen im Überblick

Summer Game Fest 2023: Wann geht es los? Wo kann man zuschauen?

Lineup: Was ist für das Summer Game Fest angekündigt?

Die E3 ist in diesem Jahr tot, dasgeht weiter: Geoff Keighley eröffnet auch 2023 den, den Publisher gerne für Ankündigungen nutzen. Mit dabei sind in diesem Jahr über 40 Publisher oder Entwickler.Keighley, der auch die alljährlichenveranstaltet, lädtzum großen Livestream. Wir fassen für zusammen, wann und wo ihr zuschauen könnt und welche Studios sich bereits angekündigt haben.Dasfindet am heutigen Donnerstag, demstatt und das nicht zu europäisch komplett unverträglichen Zeiten. Stattdessen startet derunserer Zeit und wird circa zwei Stunden dauern. Ihr kommt also definitiv noch vor der Geisterstunde ins Bett. Um 20:30 Uhr beginnt es bereits mit einer Pre-Show.Übertragen wird das Summer Game Fest 2023 auf YouTube , auf Steam und auf Twitch . Im Anschluss, genauer gesagt um Mitternacht folgt dann auch noch die mittlerweile ebenfalls alljährliche, bei dem sich zwischen viel Klamauk die eine oder andere Ankündigung verstecken wird.Mit über 40 Ausstellern wird die Show wieder ziemlich voll und die eine oder andere Überraschung wird gewiss auch dabei sein. Im Vorfeld gab Keighley jedoch schon bekannt, dass die folgenden Spiele definitiv vertreten sein werden:Darüber hinaus gibt es Spekulationen, dass Hideo Kojima, seines Zeichens ein guter Freund von Geoff Keighley, vielleicht Neuigkeiten zuverrät. Auch ein erster ausführlicherist nicht gänzlich unwahrscheinlich. Immerhin nutzte From Software das Summer Game Fest vor zwei Jahren, um im Rahmen dessen, erstes Gameplay zum damals noch mysteriösenzu zeigen.