Hades 2: So meldet ihr euch für den Technical Test an

geht auf die Steam-Produktseite von Hades 2

klickt bei "Am Spieltest von Hades II Playtest teilnehmen" auf den grünen Button "Zugriff anfordern"

Welche Systemanforderungen werden verlangt?

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Dual Core mit 2,4 GHz

Dual Core mit 2,4 GHz Grafikkarte (GPU) mit 2 Gigabyte VRAM und Unterstützung von DirectX 12

mit 2 Gigabyte VRAM und Unterstützung von DirectX 12 Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Wie viel kann man im Technical Test spielen?

Dauer des Technical Test – und was das für den Release bedeutet

Nach erneut etlichen Monaten der Funkstille hat sich Entwickler Supergiant Games endlich wieder beizu Wort gemeldet – und das mitim Gepäck. Denn ab sofort könnt ihr euch für dendes Roguelites anmelden.Erstmals, hat es die heißerwartete Fortsetzung bislang noch nicht in den Early Access geschafft. Im, dass es noch etwas mehr Zeit benötigt, denn man will trotz der geplanten Vorabveröffentlichung einabliefern. Für den finalen Schritt benötigt man deshalb jetzt die Hilfe von den Fans.Der von Supergiant Games angekündigte Technical Test findet nochstatt und ermöglicht es Spielern, Hades 2 schon vorab auszuprobieren. In erster Linie geht es vor allem darum, technische Probleme aufzudecken, die dann zur eigentlichen Veröffentlichung im besten Falle behoben sind.Wer daran teilnehmen möchte, muss dafür gar nicht viel tun. So könnt ihr euch anmelden:Habt ihr das getan, ist euer Interesse vermerkt. Solltet ihr von den Entwicklern ausgewählt werden, an dem Test teilzunehmen, erhaltet ihr eine entsprechende E-Mail und könnt dann Hades 2 über eure Bibliothek herunterladen. Laut den Entwicklern wird jedoch zu Beginn nur einean Spielern zugelassen, wobei man im Laufe des Technical Test nach und nach die Menge erhöhen möchte.Angesichts des Umstands, dass Hades 2 auf der Basis seines Vorgängers aufbaut, benötigt ihr für die Fortsetzung keinen absolut modernen PC. Stattdessen sehen diewie folgt aus:Der Technical Test von Hades 2 wird inhaltlich recht kompakt ausfallen. So wird lediglich daszur Verfügung stehen und auch die Charaktere und Spielmechaniken werden nicht den Umfang abdecken, den ihr später im Early Access zu Gesicht bekommen werdet. Die Entwickler vergleichen es mit dem Tartarus, also dem ersten Gebiet vonNicht minder spannend ist die Frage danach,dieser Vorabtest von Hades 2 dauern wird. Eine genaue Zeitangabe gibt es nicht, aber die Entwickler rechnen mit "länger als eine Woche, kürzer als ein Monat". Das kann sich natürlich ändern, je nachdem wie schwerwiegend manche Probleme möglicherweise ausfallen.Die Länge hat jedoch direkte Auswirkungen auf denvon Hades 2, denn dieser soll mehr oder weniger zeitnah nach dem Abschluss des Technical Test folgen. Je länger dieser dauert, desto später erscheint das Roguelite-Sequel – logisch. Exakte Termine will das Team daher derzeit noch nicht verraten. Es deutet sich aber an, dass es im besten Fall nicht mehr allzu lange dauern wird.Sollte Hades 2 bereits in den nächsten Monaten erscheinen, dürfendie Hände reiben.von den-Entwicklern.