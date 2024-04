Remnant 2: Alle bekannten Infos zu The Forgotten Kingdom

Zurück nach Yaesha: Entwickler Gunfire Games hat diefürmit dem Namenangekündigt. Bereits in weniger als zwei Wochen könnt ihr abermals zur Flinte greifen, um im Soulslike-Shooter eine neue Geschichte zu erleben.Nachdem im letzten Jahr mit The Awakened King das von-inspirierte Gebiet Losomn erweitert wurde, geht es jetzt in die dichten und magischen Wälder von. Dort wartet neben einem rachsüchtigen Geist auch einauf euch, der sich die Kräfte des Dschungels zu Eigen macht.Im zweiten DLC zu Remnant 2 begebt ihr euch zum wiederholten Male nach Yaesha und macht euch auf die Suche nach einer Möglichkeit, die Rachsucht eines Steingeistes namens Lydusa einzudämmen. Thematisch soll es unter anderem umgehen, wie die Entwickler von Gunfire Games in einer Pressemitteilung verraten. Dabei folgt ihr natürlich nicht den bekannten Pfaden, sondern werdet eineinnerhalb Yaeshas erkunden.Vor Ort bekommt ihr es einerseits mit frischen Feinde zu tun, dürft euch andererseits aber ebenso überfreuen. Das Highlight dürfte jedoch der frisch aus dem Laubholz befreite Archetyp sein:zieht seine Kräfte aus den Dschungel Yaeshas und setzt deshalb, wie sollte es anders sein, auf übernatürliche Kräfte. Mehr Details sollen bald folgen.Auf den Release der Erweiterung müsst ihr immerhin nicht lange warten: Amwird Remnant 2: The Forgotten Kingdom fürunderscheinen.werden erneut 9,99 Euro aufgerufen, sofern ihr nicht im Besitz des Season Pass oder der Ultimate Edition von Remnant 2 seid.Im laufenden Jahr soll außerdem noch derveröffentlicht werden, welcher aber bisher weder einen Termin noch Namen hat. Wie gut uns die erste Erweiterung gefallen hat, verraten wir euch hingegen