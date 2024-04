No Rest for the Wicked: Release und Early Access

Was enthält der Early Access von No Rest for the Wicked?

Das vollständige erste Kapitel der Kampagne inklusive verschiedenen Nebenquests.

Mehrere Bosskämpfe, die euch herausfordern sollen.

Verschiedene Ausrüstungsgegenstände und eine Vielzahl von Waffen, sowie mehrere Crafting-Optionen.

Ausrüstung kann bereits verbessert und verzaubert werden. Auch Runen werden bereits Teil des Early Access sein.

Ein eigenes Zuhause, welches ihr den Belieben nach einrichten könnt.

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen.

Wiederholbarer Dungeon "Schmiede der Cerim"

Updates und Zukunft von No Rest for the Wicked

weitere Storyinhalte und neue Kapitel

PvP-Mehrspieler

zusätzliche Welten

noch mehr Rüstungsgegenstände und Waffen

mehr Gegner und Bosse

Farming-Bereich

zusätzliche Ebenen für die Krypta und mehr Prämien für verschiedene Herausforderungen

Wie teuer ist No Rest for the Wicked?

Die Story von No Rest for the Wicked

Gameplay: Wie spielt sich No Rest for the Wicked?

Nach zwei Ori-Spielen widmen sich die Moon Studios miteinem neuen Ufer zu:aus der Iso-Perspektive statt Metroidvania. Das Qualitätsniveau soll allerdings beibehalten werden, auch wenn das Team gleich in doppelter Hinsicht neues Terrain betritt.Denn No Rest for the Wicked entsteht einerseits ohne die finanzielle Hilfe von Microsoft und wird andererseits nicht sofort als vollständiges Spiel erscheinen. Wir fassen für euch diezum, zu den, zur Story und zumzusammen.No Rest for the Wicked wird nach aktueller Planung amexklusiv für den PC imbeierscheinen. Eine Veröffentlichung der Vorabversion ist für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S nicht vorgesehen.Erst beim finalen Release, der vermutlich 2025 erfolgen wird, sollen dann auch Konsolenspieler in den Genuss des Action-Rollenspiels kommen. Bezüglich einer möglichen Portierung für die Nintendo Switch gibt es bisher keine Informationen.Wer bereits früh bei No Rest for the Wicked zuschlägt, der erhält nicht von Anfang an die. Stattdessen wird das Action-Rollenspiel zu Beginn das folgende Paket umfassen:All das wird vorerst nur imspielbar sein, sprich ihr seid zum Early Access-Start ganz auf euch allein gestellt.Im Laufe der Early Access-Phase, dessen Dauer nicht genauer eingrenzt wurde, soll No Rest for the Wicked natürlich einige Updates und Inhaltserweiterungen erhalten. Unter anderem soll im ersten größeren Patch einhinzugefügt werden. Schlussendlich soll Version 1.0 folgende Inhalte bieten:Wann all diese Elemente ihren Weg in das Spiel schaffen, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden. Natürlich können auch noch Features hinzukommen,, die aktuell nicht vorgesehen sind, sofern sich ein Bedarf innerhalb der Early Access-Phase ergibt.Im Early Access wird No Rest for the Wickedbei Steam kosten. Allerdings erhaltet ihr bis zum 2. Mai 2024 noch einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent, wodurch lediglich 35,99 Euro fällig werden.Zum Release der Version 1.0 soll No Rest for the Wicked dannwerden. Ob die Entwickler dann ein Vollpreisniveau anpeilen, steht derzeit noch nicht fest.Diebeginnt im Jahr 841: Der König ist gestorben, sein unerfahrener, aber arroganter Sohn wird nun regieren. Gleichzeitig leidet das Land unter der Pestilenz, einer alles verschlingenden Seuche, die große Teile der Bevölkerung in Windeseile tötet. Und dann ist da ja noch die Kirche, die ihren Machtbereich vergrößern möchte.Auf derkommt es deshalb zum Konflikt zwischen Militär, Rebellen und der Kirche. Mittendrin? Natürlich ihr selbst, und zwar als Vertreter der Cerim, einer Gruppe von, die die Pestilenz zurückdrängen möchten. Allerdings erweist sich das gar nicht so einfach, denn sowohl die Seuche als auch das politische Ränkespiel wird zur zunehmenden Bedrohung für die Menschheit.Obwohl man auf den ersten Blick angesichts der Iso-Perspektive vermuten könnte, dass No Rest for the Wicked die Richtung vonodereinschlägt, trifft man dabei nicht ganz den Kern. Viel eher stand Entwickler From Software mit seinenPate, insbesondere beim Thema Kampfsystem. Auch in No Rest for the Wicked dreht sich alles um präzise Schläge, punktgenaues Ausweichen, das Studieren der Feinde und so weiter. Ebenso spielen Parieren und Konterangriffe eine wichtige Rolle, um im Kampf gegen die vielen Monster und Bosse die Oberhand zu behalten.Ob No Rest for the Wicked in Sachenauf dem Niveau der From Software-Spiele landen wird, bleibt noch abzuwarten. Ein einfaches Unterfangen soll das Action-Rollenspiel aber keineswegs werden, sondern euch schon ein Stück weit herausfordern. Mit zunehmender Spieldauer bekommt ihr aber auch immer bessere Ausrüstung, wodurch manche Kämpfe irgendwann einfacher werden.Falls euch No Rest for the Wicked nicht zusagt, ihr aber dennoch Lust auf einhabt, dann. Das neue Spiel der-Entwickler soll bereits im Mai das Licht der Early Access-Welt erblicken.