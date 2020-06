Spielkultur: "Black Lives Matter": Auch Sony und Microsoft zeigen sich solidarisch

But actions always speak louder than words. And we’re working hard to make sure we at Sony are doing more than just stating we are allies. (2/3)



— Sony (@Sony) May 31, 2020





Right now, we want to use our platform to spread information & support. Please send links, resources, or other helpful information our way, and we'll share them.



When we all know more, we can do more. (3/3)



— Sony (@Sony) May 31, 2020





All lives will not matter until Black lives matter.



— Sony (@Sony) May 31, 2020





To be clear: promoting a game is of course not my intention here. I simply use my (very limited) share of voice to express my belief. Also, books, films and (very few) games tackle this very serious matter. I'm proud to have participated in a project that did, that is all.



— Guillaume#becomehuman (@GdeFondaumiere) June 1, 2020

Nach EA Sports haben sich noch viele andere Entwickler und Publisher zu Wort gemeldet und die aktuelle Situation in den USA thematisiert, abermals unter dem Hashtag "#BlackLivesMatter". Der Anlass ist die Trauer bzw. die Wut über den Tod des Afroamerikaners George Floyd als Folge eines Polizeieinsatzes sowie der latente Rassismus in der US-Gesellschaft. Sowohl Sony als auch Microsoft haben sich solidarisch gezeigt, ihr Mitgefühl geäußert, allgemeine Missstände angeprangert und Solidarität sowie konkrete Aktionen gefordert. Sony brachte es derweil auf den Punkt: "All lives will not matter until Black lives matter."Derweil konnte es sich Guillaume de Fondaumière von Quantic Dream in seiner Botschaft nicht verkneifen, dass ihr Spiel ( Detroit: Become Human ) exakt dieses Thema behandeln würde.