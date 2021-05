Epic Games: Gerücht: Auf der Suche nach neuen Exklusivtiteln bei Microsoft, Nintendo und Sony; Angebot an Sony

Im Zuge des Rechtsstreits zwischen Epic Games und Apple kommen immer wieder "vertrauliche Dokumente" ans Tageslicht , z.B. über die Ausgaben für Exklusivtitel im Epic Games Store oder die wöchentlichen Free-Games-Aktionen . Ein weiteres, in Zwischenzeit "geleaktes" Dokument spiegelt die Einschätzungen, die Taktiken und die Pläne von Epic Games für die mögliche Zusammenarbeit mit Microsoft, Nintendo und Sony wider, um an neue Exklusivtitel für den Epic Games Store (EGS) zu bekommen.Dem Dokument ( Quelle ) ist zu entnehmen , dass Epic diesbezüglich noch keinen Kontakt zuaufgenommen hat, sie aber praktisch keine Chance sehen würden, Spiele von Nintendo exklusiv im EGS für PC veröffentlichen zu können. Sie bezeichnen das Vorhaben als "Moonshot", also als ein "komplett überzogenes Ziel", schließlich würde die Unternehmensgeschichte von Nintendo zeigen, dass sie praktisch keine Chance mit diesem Vorhaben hätten.Mithätten erste Gespräche stattgefunden, aber das Feedback war nicht vielversprechend, denn die Xbox-Game-Pass-Leitung (PC) sei fundamental gegen die Exklusivpläne des Epic Games Stores. Vielmehr würden sie im direkten Konkurrenzkampf um Exklusivinhalte stehen. Außerdem würde sich Xbox-Chef Phil Spencer gelegentlich mit Gabe Newell (Steam; größter digitaler PC-Store) treffen, schließlich ist Microsoft dazu übergegangen, seine eigenen Spiele in der Regel noch auf Steam als alternative Vertriebsquelle und nicht im EGS zu veröffentlichen.Die Gespräche mitwaren hingegen weiter fortgeschritten. Demnach hat Sony ein konkretes Angebot erhalten. Epic Games würde vier bis sechs Sony-Titel im EGS veröffentlichen wollen und hätte dafür 200 Mio. Dollar als "MG" (Minimum Guarantee) zugesagt. "MG" ist der Mindestumsatz, den Epic einem Spiele-Publisher für den Verkauf als Exklusivtitel im EGS garantiert, unabhängig davon, ob sich das Spiel tatsächlich gut genug verkauft, um diesen Betrag zu decken. Ob Sony diesem Deal zugestimmt hat, ist nicht bekannt, schließlich würden sie laut dem Dokument noch auf eine Rückmeldung warten. Es ist außerdem unklar, wie aktuell das "geleakte" Dokument ist.Bisher sind lediglich zwei Sony-Spiele im EGS veröffentlicht worden: ReadySet Heroes (exklusiv) und Predator: Hunting Grounds (zeitexklusiv). Horizon Zero Dawn steht auf Steam und im Epic Games Store bereit. Days Gone wird ebenfalls in beiden Stores erscheinen. Welche Sony-Titel Epic Games im Visier hatte, ist ebenfalls unklar, aber Uncharted 4 (oder Collection ), God of War The Last of Us und Bloodborne wären natürlich denkbar.Epic Games ist also weiter auf der Suche nach neuen Exklusivtiteln, um den eigenen Store attraktiver zu machen. Die PC Gamer hatte bezüglich der Pläne rund um Microsoft, Nintendo und Sony bei Epic Games nachgehakt, aber bisher keine Stellungnahme erhalten.