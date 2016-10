Titanfall 2

Cooper und BT-7274 bilden ein schlagkräftiges Duo.

Vor allem in Außenarealen sorgt die Technik der modifizierten Source-Engine für grafische Höhepunkte.

Es fällt schwer, eine recht lieblose Aneinanderreihung von Missionen überhaupt als Kampagne zu bezeichnen oder sie als solche wahrzunehmen. Doch genau so war es bei Titanfall: Die Abschnitte erinnerten an Mehrspieler-Partien mit Bots, die durch lose Story-Fetzen irgendwie zusammengehalten werden sollten und sich um den Konflikt zwischen dem Industrie-Konglomerat IMC und der M-COR-Miliz drehten. Während die "Interstellar Manufacturing Corporation" rücksichtslos die Kolonien ausbeutet, haben es sich die Kämpfer der unterdrückten Rebellen-Miliz zur Aufgabe gemacht, die Grenzwelten vor den Angriffen der IMC zu schützen.Dabei wird schnell klar, dass sich die Enttäuschung des Vorgängers hinsichtlich Inhalten für Solisten nicht wiederholt: Zwar kommen Story, Figuren und Hintergründe des Konflikts immer noch etwas zu kurz, aber das Team liefert dennoch eine vollwertige und maßgeschneiderte Kampagne ab! Und die ist gar nicht mal übel, denn in den neun umfangreichen Missionen werden die Kernelemente der Spielmechanik sinnvoll miteinander verknüpft. Da wäre zum einen die Akrobatik, wenn man mit stilvollen Wandläufen tiefe Abgründe überbrückt oder sich mit dem Jetpack via Doppelsprung in ungeahnte Höhen katapultiert. Etwas anspruchsvoller wird es aber erst gegen Ende oder wenn man alle versteckten Helme einsacken möchte. Wie so oft hält sich der Sinn hinter diesem Sammelkram auch hier in Grenzen und wirkt überflüssig, weil die Funde weder interessante Informationen beinhalten noch irgendetwas freischalten.