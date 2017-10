Gran Turismo Sport

Die Anzahl der Autos scheint auch immer von Person zu Person und Kommentar zu Kommentar zu schrumpfen. Erst waren es 160 Autos, dann 150, nun ist von 140 die Rede.. Das es von einigen Autos mehrere Varianten gibt sollte einem eigentlich schon seit GT1 bekannt sein, das ist nichts neues, nur in GT Sport ist es endlich mal sinnvoll, da es auch wirklich verschiedene Varianten sind, nicht wie in den alten GT Teilen das es vom Skyline 10 verschiedene Lackierungen gibt von 10 verschiedenen Teams und 5 Versionen mit und ohne Heckspoiler. Diesmal gibt es wirklich unterschiede, so ist z.B. der Nissan GT-R als Standard Version verfügbar, Renn-Version, LeMans und Rallye. Dank dem "alles umlackieren können" reichen die nun auch aus um verschiedene Designs zu entwickeln und man hat den selben Wagen in verschiedenen Klassen, was auch das lächerliche Tuning unnötig macht, vor allem in einem Onlinespiel. Mal ehrlich, wer würde nicht wieder seinen Wagen auf 1000 PS züchten? In Forza sah ich das damals zuhauf im Onlinerennen, meist ein VW Golf der einen Ferrari locker überholt hat. Aber hier will man auf ernstes und realistisches Rennen setzen, nicht auf Forza 7 Niveau mit LKWs vs. Limousinen vs. PKWs.