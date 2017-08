Zur gamescom-Übersicht







... (PC, PS4, One)(PC, PS4, One)...

Eine verlassene Stadt, militärisches Terrain und Schüsse: Bandai Namco Entertainment bereitet die Ankündigung eines neues Spiels von Dimps (DragonBall Xenoverse 2, Saint Seiya: Soldiers' Soul) vor. Das Projekt trägt den Arbeitstitel "#Projekt1514". Es kann davon ausgegangen werden, dass das Spiel auf der gamescom 2017 in der nächsten Woche enthüllt wird. Weiterlesen +++++Capcom wird auf der gamescom 2017 sowohl Monster Hunter: World als auch Marvel vs. Capcom: Infinite in der "Capcom-Präsenz" am Sony-Stand in Halle 7 zeigen. Monster Hunter: World kann im Einzelspieler-Modus und im Multiplayer angespielt werden. Weiterlesen +++++Auf der gamescom 2017 wird es (zum dritten Mal) mit "family & friends" einen speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien ausgerichteten Bereich geben. Der Messeveranstalter stellt den Bereich folgendermaßen vor: "family & friends ist erneut in der Halle 10.2 zu finden. Neben zahlreichen Stationen mit kindgerechten Spielen, stehen auch wieder tolle Aktionen für die ganze Familie auf dem Programm. Weiterlesen +++++Die gamescom hat einen neuen Mittelpunkt im Netz: Der "Digital-Hub" 'The Heart of Gaming' zeigt die gamescom auf einer zentralen Online-Plattform. Gaming-Fans finden auf www.theheartofgaming.de alle Inhalte gebündelt auf einer Seite: Livestreams, Videos, News, gamescom TV, Trailer und Social Media sowie einen Exhibitor-Hub mit den Inhalten der Aussteller. Weiterlesen +++++Die Besucher des Nintendo-Stands der gamescom 2017 in Halle 9 können mehrere Spiele ausprobieren. Neben Super Mario Odyssey beispielsweise Pokémon Tekken DX, Fire Emblem Warriors, Mario + Rabbids Kingdom Battle sowie die kürzlich erschienenen Titel ARMS und Splatoon 2 für Nintendo Switch. Nintendo-3DS-Fans dürfen sich auf Mario & Luigi Superstar Saga + Bowsers Schergen, Monster Hunter Stories und Metroid: Samus Returns freuen. Weiterlesen +++++Square Enix und Ubisoft haben bekanntgegeben, welche Titel sie auf der gamescom 2017 (23. August bis 26. August 2017; 22. August 2017 ist Fachbesucher- und Medientag) zeigen werden. Weiterlesen +++++Die gamescom 2017 rückt stetig näher (23. August bis 26. August 2017; 22. August 2017 ist Fachbesucher- und Medientag) und daher geben immer mehr Entwickler und Publisher ihr Messe-Line-Up für Köln bekannt. Was zeigen Aerosoft, Bandai Namco, Kalypso Media, Konami, Team 17 und Wargaming? Weiterlesen +++++Die "Indie Arena", der Gemeinschaftsstand vieler unabhängiger Entwickler in Halle 10.1, ist größer als je zuvor. Auf über 1.000 Quadratmetern werden über 80 Spiele aus 26 Ländern ausgestellt. So werden die 11 bit studios (This War of Mine) ihren Titel Frostpunk vorstellen, während Humble die Indie-Spiele der neuen Publishing-Sparte präsentiert. Weiterlesen +++++Vom 25. bis 27. August 2017 (Freitag bis Sonntag) heißt es auf dem Neumarkt, dem Rudolfplatz und dem Hohenzollernring in Köln wieder: Bühne frei für Games, Musik und Street Food. Das Kölner Begleitprogramm zur gamescom 2017 wird auf drei Bühnen in der Stadt stattfinden. Rund 40 Künstler und Bands werden erwartet. Das Programm beschreiben die Veranstalter folgendermaßen. Weiterlesen +++++Die Veranstalter der gamescom 2017 haben einige Events hervorgehoben, die im Rahmenprogramm der Spiele-Messe (23. bis 26. August) in Köln stattfinden werden, u. a. den Bereich für Cosplayer und die outdoor area. Weiterlesen +++++THQ Nordic präsentiert auf der gamescom 2017 in Köln das bisher größte Line-Up an Spielen. Zu sehen sind ELEX, Battle Chasers: Nightwar, SpellForce 3 (Fokus auf Einzelspieler-Kampagne), Aquanox Deep Descent, Die Gilde 3, Wreckfest und zwei weitere, noch nicht angekündigte Spiele. Weiterlesen +++++Electronic Arts hat sein Programm für die gamescom 2017 bekanntgegeben. Auf dem Stand wird man an insgesamt knapp 400 Spielstationen vom 22. bis 26. August 2017 Star Wars Battlefront 2, Need for Speed Payback, FIFA 18, Battlefield 1: In the Name of the Tsar sowie Star Wars Galaxy of Heroes und FIFA Mobile ausprobieren können. Weiterlesen +++++Da in diesem Jahr die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag (24. September 2017) stattfinden wird, werden auch einige Politiker die gamescom 2017 bzw. den gamescom congress für Wahlkampf-Zwecke nutzen. Die "Wahlkampf-Arena" wird den gamescom congress am 23. August 2017 eröffnen. Weiterlesen +++++Die erhöhten Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen bleiben auch auf der gamescom 2017 bestehen. Die Maßnahmen gelten für alle Teilnehmer der gamescom: Aussteller, Besucher und Medienvertreter. Konkret bedeutet das, dass Messeteilnehmer Taschen und Rucksäcke, wenn sie nicht zwingend benötigt werden, zu Hause lassen sollten, um die Wartezeiten beim Einlass auf das Gelände so gering wie möglich zu halten. Weiterlesen +++++Microsoft wird auf der gamescom 2017 in Köln die Xbox One X und insgesamt 27 Spiele präsentieren, darunter Forza Motorsport 7, Age of Empires: Definitive Edition und Sea of Thieves. Beginnen sollen die Aktivitäten am Sonntag (20. August ab 21:00 Uhr) mit dem "Xbox @ gamescom Livestream" via mixer.com oder über die Mixer App. Weiterlesen +++++Nachdem bereits Mitte Mai keine Samstags-Tagestickets für Privatbesucher im Online-Ticket-Shop der gamescom mehr verfügbar waren, sind nun auch keine Tagestickets für Privatbesucher für den gamescom-Freitag (25. August 2017) mehr erhältlich. Die gamescom 2017 wird von Mittwoch (23. August) bis Samstag (26. August) stattfinden. Weiterlesen +++++Nachdem 2015 die Ausstellungsfläche der gamescom auf 193.000 Bruttoquadratmeter und damit um 18 Prozent erweitert wurde, wird in diesem Jahr die Ausstellungsfläche erneut leicht vergrößert. Erstmals belegt die gamescom (22. bis 26. August) zusätzlich die Halle 1 des Kölner Messegeländes. Weiterlesen +++++Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die diesjährige gamescom eröffnen, wie der Veranstalter Koelnmesse sowie der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) bekannt gegeben haben. Die Eröffnung findet am Dienstag, dem 22. August statt: Merkel wird an diesem Tag am Eröffnungsrundgang teilnehmen. Weiterlesen +++++Kanada ist das diesjährige Partnerland der gamescom (22. bis 26. August 2017). Die Koelnmesse GmbH und der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) konnten damit einen der weltweit führenden Entwicklerstandorte für Computer- und Videospiele für die gamescom 2017 gewinnen. Weiterlesen +++++Mit dem Nachfolger zu Project Cars wollen die Slightly Mad Studios noch in diesem Rennspieljahr mit Vollgas die Konkurren aufmischen. Wir haben einen umfangreichen Vorab-Check gemacht. Weiterlesen B.J. Blazkowicz trifft The Man in the High Castle. In Wolfenstein 2: The New Colossus hat das Regime, wie es in der deutschen Version heißt, Nordamerika unterjocht. Und nur ein Mann kann es stoppen. Weiterlesen