PlayStation Now: Welche Neuzugänge gibt es im Juli? - 4Players.de

Sony wird das Angebot für den Streaming-Service PlayStation Now auch im Juli weiter ausbauen: Wie im PlayStation Blog angekündigt wird, zählen vor allem das Strategiespiel XCOM 2 (2014), die Mehrspieler-Action Payday 2 (2013) und das emotionale Abenteuer Brothers: A Tale of Two Sons (2013) zu den prominentesten Neuzugängen.Darüber hinaus feier neben einigen kleineren Indie-Titeln wie Tiny Brains und King Oddball auch Capcoms Plattform-Action Strider (2014) sowie der Retro-Arcade-Shooter Sine Mora EX (2017) ihr Stelldichein.PlayStation Now ist ein kostenpflichtiger Streaming-Service für PS4 und PC, bei dem man zum monatlichen Preis von 14,99 Euro unbegrenzten Zugriff auf eine Bibliothek aus PS2-, PS3-, und PS4-Spielen erhält. Wie uns der Dienst, die Spieleauswahl und die Qualität gefallen haben, lest ihr in unserem Test Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Deutschland