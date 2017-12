Days Gone: Wird laut Yoshida 2018 erscheinen

Einen offiziellen Erscheinungstermin für das Endzeit-Abenteuer mit seinen vielen, vielen Zombiehorden gibt es zwar noch nicht, doch eins steht mittlerweile wohl fest: Days Gone soll 2018 erscheinen. Das hat Shuhei Yoshida, Präsident der Sony Worldwide Studios, nach Angaben von DualShockers im Rahmen der PlayStation Experience 2017 verkündet. Damit wurde seitens Sony erstmals öffentlich über einen angestrebten Releasezeitraum für den Titel des Bend Studios gesprochen.Laut Yoshida lässt sich die interne Version mittlerweile komplett durchspielen. Das Team konzentriert sich mittlerweile vor allem auf diese internen Testläufe, beseitigt Bugs und nimmt Verbesserungen im Detail vor, um das Erlebnis auf Hochglanz zu polieren. Innerhalb von Sony wird offenbar über mögliche Parallelen zu The Last of Us: Part 2 diskutiert, da die Veröffentlichung beider Titel eventuell relativ nah beeinander liegen könnte. Daher wolle man sichergehen, dass sich beide Spiele in verschiedene Richtungen entwickeln und eine eigene Identität besitzen. Nach Angaben von Yoshida scheint dies auch der Fall zu sein.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Alternative Spielszenen