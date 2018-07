Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Kooperation mit Monster Hunter World datiert und erste Infos zu Patch 4.4 - 4Players.de

Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac)

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Neue Nebenaufträge – Die vier Tierheiligen und noch mehr Abenteuer mit Hildibrand

Neue Dungeons – Kargland und Sankt Mocianne-Arboretum (schwer)

Neue Prüfung – Suzaku

Neuer Raid – Omega: Alphascape

Aktualisierungen zu Jobs, PvP, Kampfsystem, dem Verbotenen Land Eureka, Sammeln und Handwerken, Staatlichen Gesellschaften, Unterkünfte, dem Gold Saucer uns mehr.

Die auf der E3 2018 angekündigte Crossover-Aktion zwischen Final Fantasy 14 Online und Monster Hunter: World (wir berichteten ) wird am 7. August mit der Jagd auf Rathalos, den "König der Lüfte", beginnen, wie Square Enix mitteilt. Als Teil der Kooperation wird es ein neues Ausrüstungsset im Rathalos-Stil, Poogie und Felyne als Begleiter, Rathalos als Reittier sowie den Grillspieß als neue Einrichtung für die Unterkünfte geben.Weiter heißt es: "Patch 4.36 bringt somit nicht nur die nächste Erkundung des Verbotenen Landes Eureka namens 'Die Pagos-Expedition', sondern auch die Möglichkeit für Spielerinnen und Spieler der Stufe 70, die das Hauptszenario bereits abgeschlossen haben, diesem fürchterlichen Monster in der normalen und schweren Prüfung 'Jagd auf Rathalos' entgegenzutreten. Während die normale Prüfung acht Kriegern des Lichts die Gelegenheit bietet siegreich gegen Rathalos hervorzugehen, wird die schwere Variante nur vier Spieler zulassen - inklusive zusätzlicher Spielmechaniken als Hommage an Monster Hunter: World." Hier ein frischer Trailer zur Einstimmung:Letztes aktuelles Video: Monster Hunter World Collaboration TrailerDarüber hinaus gab Produzent und Direktor Naoki Yoshida einen ersten Ausblick auf die bevorstehenden Inhalte der Patch-4.4-Serie: