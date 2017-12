Star Wars Battlefront 2: Trailer zur ersten Season "The Last Jedi" mit Finn und Captain Phasma

Screenshot - Star Wars Battlefront 2 (PC)

Passend zum Start der ersten Season "The Last Jedi" (Kino: 14. Dezember 2017) in Star Wars Battlefront 2 haben die Entwickler den folgenden Trailer veröffentlicht, der Finn, Captain Phasma, die planetare Karte "Crait" und die Starfighter-Assault-Karte "D'qar" zeigt.In der ersten Season darf man sich entscheiden, ob man auf der Seite der Rebellion bzw. des Widerstandes oder der Ersten Ordnung kämpfen möchte. Spezielle Herausforderungen und Belohnungen werden versprochen (Wettstreit der beiden Fraktionen). Am 13. Dezember 2017 werden Finn und Captain Phasma als spielbare Charaktere eingeführt, die man mit Credits kaufen kann. Außerdem wird die neue planetare Karte "Crait", die Starfighter-Assault-Karte "D'qar" und das Heldenraumschiff "Tallie Lintra's RZ-2 A-Wing" hinzugefügt. Poe Damerons T-70 X-Wing bekommt zudem eine neue Fähigkeit, die an den Film angelehnt sein soll. Am gleichen Tag wird die Story-Kampagne mit neuen Kapiteln fortgesetzt. In Star Wars Battlefront 2: Resurrection erlebt Iden Versio den Anfang des Aufstiegs der Ersten Ordnung. Danach wird es mit speziellen Herausforderungen weitergehen, die weiterhin auf der Auswahl der Fraktion basieren werden.Letztes aktuelles Video: The Last Jedi Season