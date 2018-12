Anthem: "Legion der Dämmerung", Charakterfortschritt und Ausrüstung - 4Players.de

BioWare und Electronic Arts haben den Trailer "Legion der Dämmerung" zu Anthem veröffentlicht, in dem sie näher auf die Hintergrundgeschichte eingehen: "Im finstersten Kapitel der Geschichte der Menschheit, erhob sich eine Heldin - General Helena Tarsis - um uns ins Licht zu führen. Die tapferen Krieger, die sich ihr anschlossen, gingen als 'Legion der Dämmerung' in die Annalen ein. Aus der Asche ihrer Opfer bildete sich eine glorreiche Zivilisation."Letztes aktuelles Video: Legion der DaemmerungDerweil sprechen Produzent Darrin McPherson und Lead Producer Ben Irving im folgenden Livestream-Mitschnitt über den Charakterfortschritt in Anthem und die Ausrüstung (Waffen, Granaten, Komponenten, Support Gear), die in unterschiedlichen Qualitäts- bzw. Seltenheitsstufen vorliegt. Gegenstände der Stufe "Ungewöhnlich" oder höher bieten zufällige "Inscriptions" mit zusätzlichen Werten. Das Aussehen der Javelins wird von den Gegenständen nicht direkt beeinflusst. Kosmetische Anpassungen sind in Fort Tarsis an der Schmiede möglich. Der Ranger-Javelin besitzt beispielsweise acht Plätze für optische Veränderungen: Helm, Arme, Brust, Beine, Farbe, Tragezustand, Folien und Animationen. Die ersten sieben bestimmen, wie der Kampfanzug aussieht. Im Anschluss sind Spielszenen der Javelins Colossus und Ranger zu sehen.Die Entwickler schreiben über die Piloten und die Javelins: "In Anthem schlüpft ihr in die Rolle eines Piloten mit einem Arsenal an Javelins, das ihr nutzen könnt, um Missionen abzuschließen. Natürlich könnt ihr mehrere Pilotenprofile auf einem Spiel anlegen. Also keine Sorge, falls ihr euch zu Hause eine Konsole mit jemandem teilt. Euren Spielfortschritt müsst ihr nicht teilen! Sowohl eure Piloten als auch eure Javelins könnt ihr unabhängig voneinander upgraden und individualisieren. Was bedeutet das? Nun, euer Pilot hat seine eigene Stufe und jeder eurer Javelins verfügt über eine einzigartige Sammlung an Ausrüstung. Während ihr voranschreitet und in der Stufe aufsteigt, erhält euer Pilot Punkte zum Upgraden, euer Javelin sammelt hingegen neue Ausrüstung. So werdet ihr stärker und bekommt neue Optionen für euer Setup.""Die Pilotenentwicklung wirkt sich auf jeden eurer Javelins aus und beschränkt sich auf die Aspekte des Jobs, die an keinen spezifischen Javelin gebunden sind. So könnt ihr beispielsweise Punkte dafür verwenden, länger und weiter ohne Zwischenstopps oder Überhitzungsgefahr fliegen zu können oder eure Beweglichkeit im Kampf zu verbessern. Während euer Pilot Erfahrung beim Steuern eines spezifischen Javelins sammelt, bekommt ihr jede Menge Ausrüstung mit verschiedenen Fähigkeiten und Besonderheiten. Rüstet unterschiedliche Komponenten aus, um beispielsweise die Cooldown-Zeit eures Rangers bis zum nächsten Einsatz des Granatenangriffs zu verkürzen oder mehr Schaden im Kampf anzurichten. Jeder Javelin - Ranger, Colossus, Interceptor oder Storm - hat eigene einzigartige Ausrüstung, die ihr sammeln könnt. Durch das Individualisieren eures Set-ups könnt ihr die Fähigkeiten eures Javelins an eure persönliche Spielweise anpassen oder neue Spielarten entdecken, die ihr noch gar nicht in Betracht gezogen habt!""Natürlich gibt es bei jeder abgeschlossenen Mission die Aussicht auf neue Ausrüstung und Waffen. Das Hochstufen von Waffen und das Anpassen eures Setups ist ein weiterer wichtiger Bestandteil eurer Entwicklung und bringt euch immer näher zur Erschaffung eures perfekten Javelins. Stimmt eure Entwicklungsentscheidungen und die Individualisierung eures Javelins aufeinander ab, um den maximalen Effekt im Kampf gegen Feinde zu erzielen."Das kooperative Action-Rollenspiel von BioWare und EA soll am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Derweil dürften Vorbesteller bereits am 25. Januar 2019 die Demo ausprobieren. Ab dem 1. Februar 2019 wird die Demo dann allen interessierten Spielern zur Verfügung stehen.