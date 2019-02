Anthem: Live-Action-Kurzfilm "Conviction" von Neill Blomkamp (District 9) - 4Players.de

Im Zuge der Veröffentlichung von Anthem haben Electronic Arts und Neill Blomkamp (Regisseur von District 9, Elysium und Chappie) den Kurzfilm "Conviction" veröffentlicht. Der Live-Action-Kurzfilm, der eher wie ein langer Trailer wirkt, zeigt den Überlebenskampf in der Welt von Anthem, Jahrzehnte vor den Geschehnissen im Spiel. Sowohl die Spielerstadt Fort Tarsis als auch die dort lebenden Freelancer sind kurz zu sehen."Die Freelancer in Javelin-Kampfanzügen wurden von Neills Team bis ins Detail nachgebildet und müssen sich dem finsteren Anführer der Dominion-Fraktion, dem Monitor, stellen", schreibt der Publisher.Neill Blomkamp: "Die Welt, die BioWare für Anthem schuf, hat mich echt beeindruckt. Conviction zeigt die Vorgeschichte von Anthems wunderschöner und immersiver Welt, die man mit den mächtigen Javelins nach Lust und Laune erkunden kann. Eine Welt, in der hinter jeder Klippe und in jedem Tal unzählige Gefahren lauern.""Ab dem 22. Februar entfesseln Spieler in Anthem auf Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC ihre Kräfte. Origin Access Premier-Abonnenten können bereits ab 15. Februar als Erste das komplette Spiel ohne Einschränkungen auf dem PC spielen, während EA Access- und Origin Access Basic-Abonnenten bis zu 10 Stunden Spielzeit als Play First Trial erleben dürfen."Letztes aktuelles Video: Teaser Kurzfilm