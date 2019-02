Anthem: Zoff zwischen EA und einem Influencer aufgrund einer "zu ehrlichen Kritik" und Review-Sponsoring - 4Players.de

I'm blacklisted by EA now and had to delete it. — Gggmanlives (@Ggdograa) 22. Februar 2019

Had to be taken down because it was a sponsored video and I was too honest. — Gggmanlives (@Ggdograa) 22. Februar 2019

Updated video here if people are interested. It's the same video, just without the disclaimer at the start.https://t.co/g5h6yBzaqp — Gggmanlives (@Ggdograa) 22. Februar 2019

@Ggdograa Hey both, just want to clear something up. Nobody has been blacklisted by us, our team in Australia asked the video be taken down because some of our conditions on disclosure on sponsored weren’t met. Nothing to do with the content of the video. — Lee Williams (@justbiglee) 22. Februar 2019

While everyone is at me for being the EVIL, SENSATIONALIST, SUPER NEGATIVE CLICKBAITY YOUTUBER, I'd just like to point out that EA forced a reviewer to take down a negative Anthem review because he rightly disclosed he got his copy as part of the EA Game Changers program. https://t.co/Jpfrvi55vx — Skill Up reviewing #Anthem (@SkillUpYT) 22. Februar 2019

Der australische YouTuber Gggmanlives hat derzeit Probleme mit Electronic Arts, und zwar aufgrund seiner Video-Review von Anthem . Er beschuldigt Electronic Arts, dass der Publisher die Löschung seiner Video-Review veranlasst hätte, weil sie nicht glücklich über sein negatives Feedback waren. Außerdem fügte er hinzu, dass er auf die schwarze Liste gesetzt wurde.Electronic Arts soll Gggmanlives (ein Mitglied des EA-Influencer-Programms "Game Changers") gebeten haben, das Spiel zu testen und als bezahltes Mitglied dieser "Game Changers" produzierte er daraufhin eine Video-Review und erwähnte u. a. die zahlreichen technischen Probleme von Anthem. Er fügte auch entsprechende Wasserzeichen des Game-Changers-Programms in den Clip ein, um darzulegen, dass der Clip "gesponsert" war. Kurze Zeit später verschwand das Video wieder. Gggmanlives schrieb via Twitter, dass die Review entfernt werden musste, weil es "ein gesponsertes Video war" und er "zu ehrlich" war. Obgleich bei den "Game Changers" die Ehrlichkeit explizit gewünscht sei.Kurz darauf versuchte Lee Williams, der Community-Manager von Game Changers, auf die Situation zu reagieren und meinte, dass Gggmanlives nicht auf die schwarze Liste gesetzt wurde und das Video entfernt wurde, weil es die "Bedingungen für die Offenlegung von gesponserten Produkten nicht erfüllt" hätte. Genauere Angaben wurden nicht gemacht.VG247 hakte via Dualshockers bei Gggmanlives nach. Der YouTuber antwortete: "Ich durfte im Grunde genommen nichts Negatives über das Spiel sagen, denn ich hatte auch das Wasserzeichen [im Video], weil das Wasserzeichen bedeutet, dass EA [das Video] unterstützt und es über das Game Changers Netzwerk oder so weiter weitergibt. Ich weiß wirklich nicht, was das alles bedeutet. Mir wurde gesagt, dass es entfernt werden soll und es im Grunde genommen ein Vertragsbruch oder so etwas in dieser Richtung war."Ein anderer YouTuber (SkillUp) schaltete sich in die Diskussion ein und wollte zugleich herausstellen, dass negative Reviews nicht unbedingt als Clickbait zu verstehen sind - was ihm "viele Leute" unterstellt hätten. Er twitterte: "Während jeder meint, dass ich der böse, SENSATIONALIST, SUPER NEGATIVE CLICKBAITY YOUTUBER bin, möchte ich nur darauf hinweisen, dass EA einen Reviewer gezwungen hat, eine negative Anthem-Review herunterzunehmen, weil er zu Recht offenbarte, dass er seine Kopie als Teil des EA Game Changers Programms erhalten hatte."