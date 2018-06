Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Mew im Pokéball Plus; GO Park, Bonbons und Link-Tausch - 4Players.de

"GO Park: Der GO Park wird im späteren Verlauf des Spiels verfügbar und hilft Spielern von Pokémon: Let's Go, Pikachu! oder Pokémon: Let's Go, Evoli! dabei, sich mit Pokémon aus Pokémon GO anzufreunden. Diese Funktion ermöglicht es, Pokémon der Kanto-Region von Pokémon GO auf Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! zu übertragen. Diese Pokémon müssen erneut mit einem Pokéball gefangen werden. Spieler können dann mit ihnen in Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! auf eine ganz neue Art interagieren.

Bonbons: Spieler können eine Vielfalt an Bonbons dazu nutzen, ihre Pokémon stärker zu machen. Diese Art von Training wird in Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! neu eingeführt. Im späteren Spielverlauf können Spieler dann ihre Pokémon an Professor Eich schicken, um diese Bonbons zu erhalten.

Link-Tausch und Link-Kampf: Spieler können sowohl lokal über die drahtlose Verbindung als auch online mit anderen Spielern tauschen und Einzel- sowie Doppelkämpfe austragen. Um online tauschen und kämpfen zu können, wird eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt, ein kostenpflichtiger Service, der ab September verfügbar ist."

The Pokémon Company International und Nintendo haben bei der "digitalen Präsentation" auf der E3 2018 weitere Details zu Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! verraten - zum Beispiel zur Verfügbarkeit des Pokémon Mew.Käufer des "Pokéball Plus" (49,99 Euro) erhalten das "Mysteriöse Pokémon Mew", das in Spielen der Pokémon-Hauptreihe nicht im normalen Spielverlauf angetroffen werden kann. Für Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! wird Mew im Pokéball Plus erhältlich sein und Spieler werden es auf ihre Ausgabe der neuen Spiele übertragen können. Jeder Pokéball Plus wird ein Mew enthalten, egal ob er separat oder als Zubehör in besonderen Bundles erworben wird. Ein in Pokémon Go gefangenes Mew kann nicht auf Pokémon: Let's Go, Pikachu! oder Pokémon: Let's Go, Evoli! übertragen werden.Wofür kann der Pokéball Plus verwendet werden? "Der Pokéball Plus kann mit Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! für Nintendo Switch verwendet werden. Statt eines Joy-Con-Controllers kannst du über den Pokéball Plus die Spielmenüs navigieren, die Welt erkunden und gegen Pokémon kämpfen. Der Pokéball Plus kann zur Bewegungssteuerung eingesetzt werden. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, kannst du den Pokéball Plus so bewegen, als würdest du einen echten Pokéball werfen! Beim Fangen eines Pokémon leuchtet der Pokéball Plus nicht nur auf, er vibriert auch und lässt dich das Pokémon im Innern hören - ganz so, als hättest du ein echtes Pokémon gefangen", schreibt Nintendo Weitere Features von Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli!:Die Entwickler erklären: "Die von Game Freak entwickelten Spiele richten sich an Spieler, die zum ersten Mal in die Welt der Pokémon-Videospiele eintauchen, und bieten gleichzeitig langjährigen Fans eine neue Art, Pokémon zu spielen."Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! erscheinen in Europa am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Pressekonferenz 2018