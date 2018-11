Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Marktforscher: Erste positive Resonanz für den "wichtigsten Verkaufsstart des Jahres" - 4Players.de

From a total gaming market outlook perspective, Pokemon: Let's Go is the most important launch of the year. Initial response being as positive as it is, well, it's a bit of a relief to be honest. We'll have to see how sales go through December and into the new year. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 18. November 2018

Smash, although a big franchise, does not have the mass market, family appeal that Pokemon does. What's most important for Switch is crossing from the core gamer segment to the mass market. Pokemon can do this better than any other franchise. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 18. November 2018

Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! für Nintendo Switch scheinen sich etwas besser als erwartet zu verkaufen , zumindest in den USA. Mat Piscatella (Video Games Industry Analyst bei der NPD Group) twitterte, dass die allgemeine Einstellung gegenüber Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! ziemlich positiv sei und viel Optimismus versprüht werde. Auch die Streaming-Zahlen bei Twitch seien überzeugend. Zudem hätten "zusätzliche Metriken" gezeigt, dass sich die beiden Spiele besser behaupten würden, als er es erwartet hatte, wobei er die zusätzlichen Messmethoden nicht weiter ausgeführt hat.Piscatella: "Aus der Gesamtperspektive des Spielemarktes betrachtet, ist Pokemon: Let's Go ist der wichtigste Start des Jahres. Die erste Resonanz, so positiv wie sie ist, ist eine kleine Erleichterung, um ehrlich zu sein. Wir werden sehen müssen, wie die Verkäufe im Dezember und im neuen Jahr laufen."Natürlich sei auch der Erfolg von Super Smash Bros. Ultimate wichtig, schrieb er weiter, aber das Spiel würde nicht den Massenmarkt und die Familien so sehr wie Pokémon ansprechen. "Das Wichtigste für Switch ist der Übergang vom Kernsegment der Gamer zum Massenmarkt. Pokémon kann dies besser als jede andere Franchise", meinte Piscatella. Unseren Test von Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! findet ihr übrigens hier Ergänzend zur aktuellen Situation und dem bevorstehenden Übergang zur nächsten Konsolen-Generation sagte er: "PS4 und Xbox One genießen eine verlängerte Lebensdauer durch Iterationen [PS4 Pro und Xbox One X], diese Dynamik wird den Einstieg in die nächste Generation verlangsamen. Switch hat eine Brücke zwischen den Generationen geschlagen und die Gesamtausgaben für Konsolen-Hardware und Verkäufe von Vollversionen stabil gehalten, sonst würden wir irgendwann zyklische Rückgänge sehen. Was in Ordnung, aber nicht ideal wäre."Letztes aktuelles Video: Video-Test