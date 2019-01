Star Wars (EA): Gerücht: Open-World-Projekt eingestellt; kleineres Star-Wars-Spiel wird favorisiert - 4Players.de

ddd1308 hat geschrieben: ? vor 18 Minuten Ich frage mich auch wieso Disney dieses Theater mit macht? Ein ordentliches Star Wars Spiel sollte doch eine Gelddruckmaschine sein... stattdessen verrottet die IP bei EA. Ich frage mich auch wieso Disney dieses Theater mit macht? Ein ordentliches Star Wars Spiel sollte doch eine Gelddruckmaschine sein... stattdessen verrottet die IP bei EA.

Weil Disney und EA genau den selben Firmenethos haben. So viel Geld wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich scheffeln. Qualität der Produkte und Umgang mit Fans/Kunden wird ganz hinten angestellt. Meiner Meinung nach hat Disney Star Wars vollkommen an die Wand gefahren.Es war kein Zufall, dass EA den Lizenzzuschlag erhalten hat. Die Saftläden haben sich gesucht und gefunden.Und an alle die jetzt argumentieren, dass EA Star Wars einen imensen Imageschaden bescheren würde. Das schafft Disney ganz von allein.