Der erste DLC-Neuzugang für Super Smash Bros. Ultimate auf Switch steht fest. Es ist Joker aus Persona 5. Wann der neue Herausforderer hinzustoßen wird, ist noch unklar.Super Smash Bros. Ultimate erscheint heute für Nintendo Switch. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Take Your Heart