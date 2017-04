Elite Dangerous: Update "The Commanders" fügt Cockpits für mehrere menschliche Piloten und mehr hinzu - 4Players.de

Das britische Studio Frontier Development hat gestern das Update mit dem Titel The Commanders veröffentlicht und Elite Dangerous damit auf Version 2.3 aktualisiert. Es fügt der virtuellen Version unserer Milchstraße nicht nur Asteroidenbasen sowie riesige Schiffe hinzu, an denen man andocken kann, sondern auch die Raumschifffähre Dolphin und weitere Neuerungen.So darf man ab sofort einen eigenen Avatar erstellen und es ist jetzt drei Spielern möglich, in ein und demselben Cockpit Platz zu nehmen. Sie übernehmen dabei die Rolle des Piloten, des Bordschützen sowie des Piloten der eventuell an Bord befindlilchen Jäger.Das Update ist etwa 10 GB groß und sowohl auf PC als auch Xbox One verfügbar. Einen Überblick über sämtliche Änderungen, darunter auch ausgemerzte Fehler, hat Frontier im offiziellen Forum online gestellt.Letztes aktuelles Video: Update auf Version 2.3 - The Commanders