Elite Dangerous: Offener Betatest von Beyond - Chapter One (dritte Season) steht an

Elite Dangerous: Beyond - Chapter One ist das erste Update der dritten Season von Elite Dangerous . Der offene Betatest (verfügbar via Launcher) des kostenlosen Updates wird am 25. Januar 2018 auf PC starten. Die zweite Season (Horizons) endete mit Patch 2.4 und den Angriffen der Thargoiden.Chapter One wird "Wing Missions" mit sich bringen - teambasierte Einsätze für mehrere Spieler inkl. Belohnungen. Außerdem sollen allen Spielern mehr Handelsdaten und Informationen über den galaktischen Markt zur Verfügung stehen. Mit der überarbeiteten Rendering-Technologie der Cobra-Engine sollen die planetaren Oberflächen demnächst besser aussehen - mehr Abwechslung und Realismus werden versprochen. Darüber hinaus umfasst das Update diverse Verbesserungen bei den Missionsbelohnungen, den Ingenieur-Mechaniken und dem Verbrechenssystems (Stärkung der Polizei). Last but not least wird das Alliance-Kriegsschiff "Chieftain" eingeführt.Elite Dangerous: Beyond - Chapter One soll (nach dem Betatest auf PC) im ersten Quartal 2018 für PC, PS4 und Xbox One erschenen. Gegen Ende des Jahres soll mit dann eine neue Form von Spieler-Gruppen eingeführt werden, und zwar die "Squadrons". Squadrons sind große Gemeinschaften (vergleichbar mit Clans oder Gilden), die sich einen großen Flottenträger kaufen können. Flottenträger sind quasi ein mobiles Hauptquartier, das die Spieler der Squadrons zum Auftanken, Munition nachladen und Respawn nutzen können. In den Squadrons wird es Hierarchien und unterschiedliche Ränge geben.