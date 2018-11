Elite Dangerous: Beyond - Chapter Four: Mamba und Krait Phantom - 4Players.de

1 Huge, 2 Large und 2 Small Hardpoints

5 optionale interne Slots

Top Speed von 316 m/s und Boost Speed von 387 m/s

FSD-Reichweite: 6,37 LY

Preis: ca. 55.000.000 Credits

Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC)

2 Large und 2 Medium Hardpoints

8 optionale interne Slots

Top Speed von 256 m/s und Boost Speed von 358 m/s

FSD-Reichweite: 8,23 LY

Preis: ca. 37.000.000 Credits

Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC)

Mit dem Inhaltsupdate Elite Dangerous Beyond - Chapter Four (aktuell: Open Beta auf PC) werden nicht nur einige zentrale Spielbestandteile überarbeitet , sondern auch zwei neue High-End-Raumschiffe eingeführt: Mamba und Krait Phantom. Beide Raumschiffe stellen die Entwickler heute Abend um 20:00 Uhr in einem Livestream auf Twitch vor.Die Entwickler schreiben: "Die Mamba basiert auf bisher unveröffentlichten Racing-Prototypen und kombiniert höchste Geschwindigkeit mit enormer Feuerkraft. Mit einem riesigen und zwei großen Hardpoints eignet sich die Mamba perfekt dazu, hart zu zuschlagen und wieder zu verschwinden, bevor das Ziel reagieren kann."Mamba:"Beim zweiten neuen Schiff in Beyond - Chapter Four handelt es sich um die Krait Phantom. Das Schwesterschiff der Krait Mk II ist leichter, schneller, verfügt über geräumige Frachträume und eine großzügige Anzahl an Hardpoints. Obwohl sie es in Sachen Feuerkraft nicht mit der Mk II aufnehmen kann, nimmt es die Phantom dennoch mit größeren Zielen auf und schafft es, selbst kleinere Schiffe auf gerader Strecke abzuhängen."Krait Phantom StatsLetztes aktuelles Video: Introducing the Mamba