Marosh schrieb am 17.04.2019 um 22:04 Uhr

Das mit der Kampagne ist wirklich schade. Ich war auch komplett überrascht, als es vorbei war. Na gut, Story war noch nie die Stärke eines Anno Spiels, jedoch diente sie als gutes Tutorial um die wichtigsten Mechaniken kennen zulernen. Hier jedoch hört sie quasi mit der dritten Bevölkerungsstufe (von 5!) auf. Was daran problematisch ist? Da fängt das Spiel erst an kompliziert zu werden. Diplomatie, Investoren und Einfluss wurden noch nicht mal richtig angeschnitten. Was ist mit Öl, Eisenbahn und Elektrizität? Spielt keine Rolle in der Story.

Auch die Einbindung der Kampagne in den Endlosmodus ist ungünstig. Es spielen normale KI Gegner mit und eben die Story KI. Die normale KI trägt nichts bei, kann sogar störend werden. Sie nimmt nämlich gern Inseln ein. Blöd, wenn man die Story als Tutorial spielt, man an eine Stelle kommt, wo man expandieren muss und nahe Inseln belegt sind. Als Veteran weiß man bescheid, als Neuling kann das frustrierend werden. Die Fruchtbarkeiten der Inseln ist nämlich auch in der Kampagne quasi zufällig. Da hätte ich lieber wieder einzelne Missionen gehabt. 2070 hat das ganz gut gemacht.

Was den Endlosmodus angeht: Top! Für mich könnte es Anno 1404 vom Thron stoßen. Es hat den Flair der zwei Fraktionen beibehalten. Nur ist der "Orient", hier bei Anno 1800 die Neue Welt, nicht auf der selben Karte, sondern man wechselt quasi ohne Ladezeiten hin und her. Definitiv besser als bei 2205 und es macht Spaß! Auch das man nicht wahllos Wohnhäuser aufsteigen lassen kann ist gut gemacht. Man braucht immer eine gesunde Balance. Statt reine Produktionsinseln muss immer eine kleine Kolonie gebaut werden, sonst läuft die Produktion nicht. Und Gebäude an Gebäude stellen? Nicht die klügste Idee. Das steigert die Brandgefahr. Deko? Hat tatsächlich einen Sinn. Da man eh nicht press an press bauen sollte, kommen schöne Siedlungen zusammen.

Aktuell bin ich dabei meine gesamte Produktion umzustellen. Möglichst viel auf der Hauptinsel zu produzieren hat sich als...