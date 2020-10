Das typische Kampfgeschehen: Aus fiesen Flächen rauslaufen, Schaden anrichten und danach Beute mitnehmen.

Mitten im Getümmel kann die Übersicht leiden.

Im dritten Akt betritt man die Hinterlassenschaften der Zwerge.

Die kunterbunte Fantasywelt Novastraia muss in Torchlight 3 wieder einmal vor einer Invasion der Netherim gerettet werden. Als frisch eingeschiffter Held startet man alleine oder mit bis zu vier Spielern im Online-Koop eine Befreiungstour. Auf eine Couch-Koop-Funktion (lokaler Koop) ist unnötigerweise verzichtet worden, auch auf Konsolen.Story, Charaktere und Quests spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle und sind so gestaltet, dass die actionreiche Schnetzelorgie möglichst schnell weitergehen kann. Die Geschichte ist nur schmuckloses Beiwerk, das entweder in spärlichen Questtexten (englische Sprachausgabe; deutsche Texte mit englischen Bröckchen) oder kaum animierten Comic-Zwischensequenzen vorangetrieben wird. Wie bei den Vorgängern spielt man Torchlight nicht wegen der Story, sondern wegen der rasanten Kämpfe, des gut getroffenen Spieltempos und der stetigen Verbesserung des Charakters durch Gegenstände und Fertigkeiten. Zwei dieser Aspekte stimmen auch beim dritten Teil, nämlich Kampfgeschehen und Spieltempo. Der Charakter-Ausbau ist leider verunglückt und wirkt wie in Zeitnot schnell zusammengeklöppelt.Mit dem eigenen Charakter verprügelt und zerzaubert man Gegnerhorden, und zwar in Höhlen, Dungeons und an der Oberfläche. Allerdings sollte man sich darauf gefasst machen, dass viele Schauplätze schlauchig eng sind und sich die Levelbausteine der zufällig zusammengewürfelten Areale recht schnell wiederholen. Immerhin ist es schön, dass die Gegner nicht auf der Karte stehen und bloß auf den Spieler warten, sondern oft erst beim Passieren des Gebiets auftauchen.In einem sehr gut getroffenen Tempo werden Standard-Gegner, Elite-Gruppen, einzigartige Vertreter und Bossgegner erledigt. Nur irgendwie fehlt die Möglichkeit, die Übersicht mit "Lebensleisten" über den Köpfen der Gegner zu erhöhen. Dafür ist das Trefferfeedback ordentlich, wenn man die Schadenszahlen anschaltet und praktische Farbwarnungen helfen zu erkennen, wenn man in Zeug drinsteht, in dem man besser nicht drinstehen sollte. Insgesamt fühlen sich die Kämpfe gut aber nicht so wuchtig wie in Diablo oder Wolcen an, da die Auswirkungen auf die Gegner eher übersichtlich ausfallen. Als kleine Entschädigung wird man förmlich mit Beute überschüttet, wobei ein Großteil der aufgesammelten Gegenstände ebenso nutz- wie sinnlos ist - trotz Glücksfundsystem. Man hätte ruhig sparsamer und etwas intelligenter mit der Beute hantieren können.Vier Klassen dürfen die comichafte Welt retten und ihre grundlegende Ausgestaltung ist ganz gut gelungen. So gibt es einen Zwielichtmagier, der als magische Geschoss-Schleuder mit dem Gleichgewicht zwischen Licht- und Schattenzaubern kämpft. Beide Zauberschulen füllen jeweils einen eigenen Balken und wenn man beide "Balken" gefüllt hat, gibt es einen Schadens- und Mana-Regenerationsbuff. Der Scharfschütze verbraucht Munition als Ressource und erinnert von der Spielweise an den Dämonenjäger aus Diablo 3, kann aber mit mehr Begleitern wie einem Eisgolem, Goblins und einem spottenden Geisterwolf auflaufen, wenn man möchte.Die ungewöhnlichste Klasse ist der Schienenkämpfer. Spezialisiert auf Zähigkeit und Zweihandhämmer ziehen sie einen Zug mit Geschütztürmen hinter sich her. Die Schienen werden automatisch verlegt und mit einem Stoppsignal kann man den Zug in ein Standgeschütz verwandeln. Der Zug kann mit unterschiedlichen Wagons bzw. Waffen ergänzt werden, die auf Knopfdruck eine Spezialfunktion wie ein Kraftfeld oder einen Artillerieangriff entfesseln. Die Spielweise ist kurzzeitig erfrischend, bietet aber wie bei allen computergesteuerten Begleitern oder Gefolgsleuten zu wenig aktive Steuerungs- oder Eingreifmöglichkeiten, da man sich nicht darauf verlassen kann, dass die KI die richtigen Gegner attackiert. Das KI-Verhalten kann auch nicht angepasst werden.Last but not least ist da der Roboschmied. Dieser Roboter, den man sich am besten als wandelnden Boiler vorstellen kann, baut mit seinen Attacken Hitze auf, die bei anderen Attacken dringend abgelassen werden müssen. Oftmals kommt dann seine große Kanone in der Brust zum Einsatz. Anstelle von Füßen hat er übrigens Stelzen, Minenloren oder Kettenfahrwerke.