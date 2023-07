Mit Lost Ark und New World hat Amazon Games als Publisher schon einiges an Erfahrung in der Welt der MMORPGs gesammelt und wagt mit Blue Protocol nun den nächsten Versuch, Fans von Online-Rollenspielen zu verzaubern. Als Entwickler ist dieses Mal aber weder Amazon Games noch Smilegate RPG am Start, sondern Bandai Namco: Das japanische Unternehmen ist vor allem als Publisher für lizenzierte Anime-Spiele bekannt, hat mit Tales of Arise oder Ace Combat 7: Skies Unknown aber auch Eigenproduktionen veröffentlicht. Im Rahmen eines Anspiel-Events und Interviews mit Amazon Games-Franchise Leader Mike Zadorojny in München konnten wir bei Blue Protocol nun fast eine Stunde selbst Hand anlegen und sprechen über unsere ersten Eindrücke zum aktuell noch japanexklusiven Online-Rollenspiel.

Blue Protocol: Eine glatt gebügelte Fantasy-Welt

Saftig grüne Wiesen und Hügel laden zu einem gemächlichen Einstand ein, um die große Welt von Regnas in Ruhe näher kennenzulernen

Mit Charakter und Klasse

Optisch machen die Charaktere, egal ob selbst erstellt oder NPC, alle eine gute Figur, haben mich aber nicht mit kreativen Designs umgehauen.

Auch wenn sich diese Vorschau zugrößtenteils auf das Kampfsystem konzentrieren wird, weil das beim Anspiel-Event eindeutig im Vordergrund stand, vorab ein kleiner Abriss zum Spiel: Das MMORPG erschien bereits am 14. Juni diesen Jahres in Japan, 2024 ist dann der Release bei uns im Westen geplant, und zwar auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X | S. Als Reisender ohne Gedächtnis müsst ihr euch durch die offene Fantasy-Welt vonschlagen, in der euch neben mehreren Städten, darunter beispielsweise das Haupt- und Handelszentrum Asterlies in der Asteria-Ebene, auch die Wildnis erwartet.Die dort lebenden Kreaturen wollen mit demwahlweise allein oder mit Freunden und Fremden zur Strecke gebracht werden, während ihr die Geschichte des MMOs erlebt, ein paar Nebenquests abschließt oder einfach nur eure Charakterstufe erhöht. Weil die knappe Stunde Spielzeit nicht ansatzweise gereicht hat, um die erwähnten Elemente einzuordnen, kann ich euch leider weder etwas über die Geschichte noch über die NPCs oder Nebenaufgaben verraten. Ein paarhabe ich trotzdem im Gepäck.Bei meinem kurzen Spaziergang durch Regnas ist mir die hübsche Umgebung durchaus ins Auge gestochen. Die saftig grünen Wiesen, bergigen Abhänge und plätschernden Flüsse können sich sehen lassen und bieten eine, wenn ich auf meinem Mount zur nächsten Quest reite oder ein paar Schakal-artigen Gegnern den Lebensraum zur Hölle mache. Allerdings: Die Welt von Blue Protocol wirkt, und sieht beispielsweise einemzum Verwechseln ähnlich. Das gilt auch für die Charaktere: Hübsch anzuschauen, aber alles schon mal dagewesen.Das könnte auch daran liegen, dass ich mir meine Figur erst imzusammenbasteln muss, obwohl die Anzahl der Optionen dabei durchaus ordentlich ist. Neben Klassikern wie Geschlecht, Frisur und Haarfarbe kann ich auch an den Augenbrauen herumschrauben, mich für eine Stimmfarbe entscheiden und meinen Reisenden ohne Gedächtnis mit Narben oder Sommersprossen ausstatten. Lediglich dieist zu Beginn etwas ernüchternd, auch wenn ich die einzelnen Kleidungsstücke der beiden verfügbaren nach Belieben miteinander mischen kann.Steht die Optik, folgt die, bei der ich mich während des Anspiel-Events für eine von fünf entscheiden musste: Mit dem Klingenhüter, der sich einem Schild und einem Schwert bedient; dem Zwillingsschläger, der zwei Äxte gleichzeitig schwingt; dem Weitläufer, der seinen Bogen für Fernangriffe und Heilzauber nutzt; dem Zauberweber, der Feinde mit mächtiger Magie in Schach hält und dem Feindbrecher, dessen mächtiger Hammer neben starker Schläge auch fiese Projektile in petto hält, fiel die Wahl alles andere als leicht. Eine sechste Klasse ist bereits angekündigt, hört auf den Namen Blitzwerfer und führt einen mittellangen Speer –sollen in Zukunft folgen.Als Fan von Zweihändern und Breitschwertern entschied ich mich für den, und hatte mir damit offenbar eine der anspruchsvolleren Klassen ausgesucht, denn der Hammer ermöglicht zwar stumpfes Zuschlagen, seine Fernkampfangriffe und Fertigkeiten benötigen für den Einsatz aber Munition und die gilt es nachzuladen. Gar nicht so einfach im Eifer des Gefechts, während ich versuche mit dem kleinen linken Finger die CTRL-Taste zum Ausweichen zu finden, Schaden am dämonischen Wildschweinboss zu verursachen und gleichzeitig nicht von seinen flächendeckenden Attacken getroffen zu werden. Ein paar Beispielvideos zeigen die Fähigkeiten der verschiedenen Klassen, verzichten aber auf langwierige Erklärungen – wohl auch deshalb, um für einenzu sorgen.