No Man's Sky: Patch 3.15 bringt offenbar "dramatische" Verbesserungen im PSVR-Betrieb auf der PS5

Wer sein PSVR-Headset per Adapter an der PlayStation 5 nutzt, könnte dieser Tage in No Man's Sky ab 25,00€ bei kaufen ) eine nette Überraschung erleben: Laut Uploadvr.com hat Patch 3.15 ( offizielle Patch-Notes ) gestern sowohl die Auflösung sowie die Performance der Weltraumerkundung "dramatisch" verbessert. Die Verbesserungen bezögen sich dem bisherigen Wissensstand nach aber nicht auf den Betrieb mit einer PS4 Pro.Zu den Vorteilen zählten auch die deutlich kürzeren Ladezeiten sowie weniger ins Bild ploppende Texturen. Die Änderungen seien allerdings auch bitter notwendig gewesen - angesichts der einst eklatanten grafischen Abstriche (u.a. ein sehr unscharfes Bild) im Vergleich zur VR-Umsetzung für den PC.Wer das Spiel noch nicht besitzt und gerne in VR auf seiner PlayStation 5 loslegen möchte, sollte übrigens unbedingt beachten, die (abwärtskompatible) PS4-Fassung zu kaufen! Die PS5-Version selbst bietet schließlich keine PSVR-Unterstützung. Hier einige Vergleichsbilder zu V1.13 von Twitter-Nutzer "Jimster71":Letztes aktuelles Video: Next Generation Trailer