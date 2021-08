Overwatch: Als Folge der Activision-Blizzard-Klage: McCree wird umbenannt

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X



McCree ist einer der bekanntesten Helden aus Overwatch ab 19,85€ bei kaufen ) . Der "Revolverheld" war auch eine der ersten Figuren, die überhaupt vorgestellt wurden. Allerdings ist der Charaktername nicht fiktiv, sondern basiert auf dem Namen eines Entwicklers bei Blizzard Entertainment, und zwar Jesse McCree, der u.a. an Diablo 3 und Diablo 4 mitgewirkt hat. Da Jesse McCree allerdings kürzlich von Blizzard entlassen wurde (in Zusammenhang mit der Klage um sexuelle Belästigung und Diskriminierung), regte sich in den letzten Wochen viel Kritik um den Namen des Charakters. Auch bei der Overwatch League wurde vermieden, dass die Kommentatoren den Namen "McCree" in den Mund nahmen.Nun hat Blizzard Entertainment offiziell angekündigt, dass der Charakter umbenannt werden soll - und sie zugleich niemals wieder einen Charakter nach einer "realen Person" benennen werden. Der neue Name, der nicht verraten wurde, soll besser repräsentieren, wofür Overwatch steht. Laut Blizzard wurde das "Overwatch-Universum um die Idee herum aufgebaut, dass Inklusivität, Gleichberechtigung und Hoffnung die Bausteine einer besseren Zukunft sind". Die Entfernung des Namens dürfte eine größere Angelegenheit sein, da sein Name im Spiel recht präsent ist - und auch andere Charaktere in Dialogen direkt von McCree sprechen.Außerdem werden sich der "erzählerische Handlungsbogen" und die Spielinhalte, die für diesen September geplant waren, verschieben, erklären die Entwickler. Stattdessen soll eine neue FFA-Karte eingeführt werden.Apropos laufende Klage wegen toxischer Unternehmenskultur, Diskriminierung und Belästigung ( wir berichteten ): Activision Blizzard soll laut Axios und Kotaku noch belastende Dokumente vernichtet haben, weswegen die Ermittlungen der DFEH ("California Department of Fair Employment and Housing") ausgeweitet werden sollen.Letztes aktuelles Video: CrossPlay Now Live