PlayStation Now: Oktober-Update mit Days Gone, Friday the 13th, MediEvil und Trine 4: The Nightmare Prince

Auch im Oktober gibt es selbstverständlich wieder Zuwachs für die Bibliothek von PlayStation Now. Der Streamingservice von Sony wird um folgende Spiele bereichert:Days Gone ( zum Test Friday the 13thMediEvil ( zum Test Trine 4: The Nightmare Prince ( zum Test RADMTX vs ATV All Out ( zum Test Zugriff auf PlayStation Now erhält man sowohl über die PlayStation 4 als auch den PC. Der Preis für den Streamingservice beträgt knapp zehn Euro im Monat oder ca. 60 Euro pro Jahr. Sony gewährt eine einwöchige Probephase für alle, die den Dienst ausprobieren wollen. Neben der zentralen Streaming-Option wird für immer mehr Spiele auch eine Download-Variante als Alternative zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019