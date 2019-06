Collection of Mana: Klassiker-Sammlung auf Nintendo Switch veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Collection of Mana (Switch) Screenshot - Collection of Mana (Switch) Screenshot - Collection of Mana (Switch) Screenshot - Collection of Mana (Switch) Screenshot - Collection of Mana (Switch) Screenshot - Collection of Mana (Switch)

Die Collection of Mana ist heute von Square Enix auf Nintendo Switch veröffentlicht worden. Die 39,99 Euro teure Sammlung umfasst die Original-Versionen von Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (Final Fantasy Adventure bzw. Mystic Quest), Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) und Seiken Densetsu 3 (Trials of Mana). Der dritte Teil der Reihe war außerhalb Japans nicht veröffentlicht worden und wurde somit auch nicht übersetzt. Die Sammlung wird laut Nintendo in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch angeboten.Nintendo: "Diese Sammlung vereint die ersten drei Titel der wegweisenden Mana-Serie in einem Komplettpaket für Nintendo Switch. Es ist unverzichtbar für all diejenigen, die diese Klassiker zum ersten Mal erleben möchten aber natürlich auch für NostalgikerInnen, die ihre Erinnerungen an die fantastischen Abenteuer auffrischen wollen - egal ob zuhause oder unterwegs."Heute wurde außerdem ein HD-Remake von Trials of Mana angekündigt ( wir berichteten ).