Grand Theft Auto 6: Publisher Take-Two geht noch schärfer gegen Leaks vor

GTA 6: Take-Two setzt auf Copyright-Strikes

Folgt bald eine offizielle Enthüllung?

Der großezuim vergangenen Jahr ist bereits einige Monate her, aber wird immer noch ausführlich von Fans diskutiert. Das gefällt Publisher Take-Two gar nicht, weshalb dieser nun deutlich stärker gegen die Verbreitung vorgeht.Es war: Im September 2022 veröffentlichte jemand Unbekanntes eine riesige Ladung an Pre-Alpha-Material zu Grand Theft Auto 6. Nur wenige Tage später. Die Screenshots und Videos aus der unfertigen Version treiben aber weiterhin im Internet ihr Unwesen.Vor allem in Fan-Foren sowie auf Reddit wurden die Leaks ausführlich seziert und immer wieder neue Details entdeckt, die GTA 6 möglicherweise bietet. Bislang haben sich Rockstar Games und Take-Two dort weitgehend zurückgehalten, aber offenbar wird der Ton nun etwas strenger.Wie das Moderatoren-Team des GTA 6 Subreddits schreibt , könne man zukünftig keine Leaks mehr diskutieren und veröffentlichen. Grund dafür ist, dass Take-Two in letzter Zeit zahlreiche Copyright-Strikes versendet hat und damit auch das Reddit-Team aufmerksam wurde. Bei weiteren Verstößen droht dem Subreddit im schlimmsten Fall die komplette Schließung, was man natürlich verhindern möchte und somit ein striktes Verbot ausspricht, über Leaks zu reden oder auf diese zu verlinken.Allzu überraschend dürfte das Vorgehen seitens Take-Two jedoch nicht sein. Schließlich ist kaum ein Publisher über Leaks froh und schon gar nicht, wenn es sich um eindeutig unfertige Inhalte handelt. Schließlich könnten diese auf Außenstehende einen negativen Eindruck vom Spiel vermitteln, obwohl die Fertigstellung noch in weiter Ferne liegt.Über die Gründe, warum ausgerechnet jetzt Take-Two noch etwas stärker gegen die Verbreitung vorgeht, lässt sich derweil nur spekulieren. Es ist jedoch möglich, dass man intern beim Publisher so langsam damit beginnt, eine offizielle Ankündigung von GTA 6 vorzubereiten und versucht, das geleakte Material so gut es geht an den Rand zu drängen.Gerüchte darüber, dass GTA 6 bald angekündigt wird und sogar ein Release in greifbare Nähe rückt, gibt es schließlich schon ziemlich lange. Zuletzt hieß es von einem glaubwürdigen Insider,. Eine Ankündigung soll aber noch dieses Jahr erfolgen.