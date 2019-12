Resident Evil 3: Gerüchte: Hinweise auf Remake verdichten sich immer weiter; Cover-Bilder gesichtet - 4Players.de

Aktualisierung vom 03. Dezember 2019, 16:25 Uhr:

Screenshot - Resident Evil 3 (PS4) Screenshot - Resident Evil 3 (PS4) Screenshot - Resident Evil 3 (PS4)

Ursprüngliche Meldung vom 23. November 2019, 13:25 Uhr:

Die Ankündigung des Remakes von Resident Evil 3 dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, denn im PlayStation Store sind drei Cover-Bilder der Neuauflage aufgetaucht - via GameStat (PSN-Tracker) und Gematsu . Das Bildmaterial stammt direkt von den Sony-Servern. Zugleich kann man einen ersten Blick auf das Redesign der Hauptcharaktere werfen.Schon beim Black-Friday-Sale auf Steam nutzte Capcom ein Teaserbild auf dem Charaktere aus Teil 3 zu sehen waren, wobei RE 3 bisher gar nicht auf PC verfügbar ist. Da Capcom auf der Jump Festa (kurz vor Weihnachten) zwei nicht angekündigte Titel präsentieren möchte, dürfte die Vorstellung wohl im Rahmen der Game Awards 2019 (13. Dezember um 02:30 Uhr) über die Bühne gehen.Bei Capcom befindet sich (wenig überraschend) ein Remake von Resident Evil 3 in Entwicklung, dies berichtet Spawn Wave . Die überarbeitete Version soll 2020 veröffentlicht werden - sehr wahrscheinlich im späteren Jahresverlauf. Spawn Wave gilt als durchaus zuverlässige Quelle, da die Zusammenarbeit von GRR Martin und From Software schon weit vor der Ankündigung von Elden Ring auf dem Kanal erwähnt wurde. Darüber hinaus will auch Eurogamer.net aus eigenen Quellen aus dem Capcom-Umfeld erfahren haben, dass sich das Remake schon seit längerer Zeit in Produktion befindet, obgleich Capcom zunächst Project Resistance (4-gegen-1-Multiplayer-Ableger) in den Vordergrund stellen möchte.Der Hersteller hatte in der Vergangenheit schon mehrfach RE3-Andeutungen gemacht und das mögliche Remake vom Erfolg von Resident Evil 2 (Remake) abhängig gemacht . Dem letzten Geschäftsbericht (Ende September 2019) war zu entnehmen, dass das Remake von RE2 ca. 4,7 Mio. Mal verkauft wurde und damit nur 200.000 Exemplare hinter dem Original aus dem Jahr 1998 liegt ( wir berichteten ). Capcom wollte den Bericht auf Nachfrage von Eurogamer nicht kommentieren. Es bleibt also abzuwarten, wann dieses "schlecht gehütete Geheimnis" offiziell enthüllt wird.