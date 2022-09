Electronic Arts: Entwicklung eines Iron Man-Spiels hat begonnen

Das kann noch dauern

Motive Studio bringt sein Talent und seine Begeisterung für die Erschaffung von Fan-Welten mit, in denen die Spieler ihren eigenen Helden erforschen können, und verfügt über Erfahrung in der Entwicklung von Titeln wie



"Es ist eine Ehre und ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, ein Videospiel zu entwickeln, das auf einem der kultigsten Superhelden der heutigen Unterhaltungsbranche basiert", so Olivier Proulx, Executive Producer. "Wir haben die großartige Möglichkeit, eine neue und einzigartige Geschichte zu erschaffen, die wir unsere eigene nennen können. Marvel ermutigt uns, etwas Neues zu schaffen. Wir haben eine Menge Freiheiten, was für das Team sehr reizvoll ist." "Ihre Erfahrung, sowohl etablierte Unterhaltungswelten als auch spannendes Gameplay zu liefern - kombiniert mit ihrer authentischen Leidenschaft für die gepanzerte Ikone - wird unser Bestreben beflügeln, einen Liebesbrief an einen legendären Helden in Form des ultimativen Iron Man-Videospiels zu liefern."Motive Studio bringt sein Talent und seine Begeisterung für die Erschaffung von Fan-Welten mit, in denen die Spieler ihren eigenen Helden erforschen können, und verfügt über Erfahrung in der Entwicklung von Titeln wie Star Wars: Squadrons und das am 27. Januar 2023 erscheinende Remake von Dead Space

Per Pressemitteilung informiert EA, dass unter der Leitung des Motive-Studios ein neues Spiel rund um den beliebten Marvel-Charakter Iron Man entsteht. Die Entwicklung hat allerdings erst begonnen.Gerüchte gab es schon länger, nun bringt eine PM die entsprechende Bestätigung: Einem Action-Abenteuer Spiel rund um den stählernen Schlaukopf und Sprücheklopfer Iron Man wurde seitens der Konzernleitung grünes Licht gegeben. Die Arbeiten am neuen Superhelden-Spiel übernimmt EA Motive, die aktuell noch am Remaster des Grusel-Hits Dead Space werkeln.Wie der Meldung weiter zu entnehmen ist, befindet sich Iron Man jetzt in der Vorproduktionsphase. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass mindestens noch drei Jahre ins Land gehen, bevor Spieler losfliegen und mit Raketen um sich schießen können. Die Vorlage bietet zwar immenses Potenzial für ein wirklich spaßiges und krachendes Actionspiel, bleibt nun abzuwarten, was EA daraus macht.Nicht nur einem Entwickler-Studio haben die Arbeiten an einem Marvel-Spiel kein Glück gebracht, die Produktionsleitung für das Iron-Man-Spiel übernimmt Olivier Proulx, der zuletzt dabei half, die Spielumsetzung von Guardians of the Galaxy zu verwirklichen.Nachfolgend noch die Meldung aus der Mitteilung von EA, die auch auf dem hauseigenen Blog im Original nachgelesen werden kann : "Wir sind begeistert, mit dem talentierten Team von Motive Studio zusammenzuarbeiten, um ihre originelle Vision eines der wichtigsten, mächtigsten und beliebtesten Charaktere von Marvel umzusetzen", so Bill Rosemann, Vizepräsident und Creative Director bei Marvel Games.