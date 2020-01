Doom Eternal: Trailer mit blutigen Spielszenen und Story-Hintergründen

In einem neuen Trailer zum am 20. März erscheinenden Shooter Doom Eternal von id Software hat Publisher Bethesda jetzt einen neuen Trailer voller blutiger Spielszenen aus dem Kampf des Doom Slayers gegen die Ausgeburten der Hölle veröffentlicht. Erstaunlicherweise steht aber erneut die Handlung des Ego-Shooters im Vordergrund: Die Erde im Jahr 2151 wird von den Dämonen belagert - und nicht nur der Doom Slayer, sondern auch engelsähnliche Roboter-Aliens greifen als himmlische Heerscharen in den Kampf ein.Doom Eternal wird für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia erscheinen.