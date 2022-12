Diablo 4: Releasetermin bestätigt - mit Frühzugang für zwei Versionen

Diablo 4: Releasetermin im neuen Game Awards-Trailer

Drei Editionen – und ein Frühzugang

Was zuvor als Leak über den Xbox-Store verraten wurde , ist nun offiziell: Diablo 4 erscheint im nächsten Jahr. Dies bestätigte Blizzard mit einem für den Entwickler üblichen Cinematic-Trailer, der einen Kampf zwischen Himmel und Hölle einleitet.Wenn in der Entwicklung des Action-Rollenspiels nicht mehr allzu schief geht, dann erscheint Diablo 4 am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S. Zum Release wird es drei unterschiedliche Versionen geben.Den Releasetermin verkündete Blizzard mit einem neuen Trailer während der Game Awards 2022. Der zeigt keine Spielszenen, sondern konzentriert sich auf eine riesige Schlacht zwischen den Vertretern des Himmels und der Hölle. Mittendrin? Erzengel Inarius, der die Antagonistin Lilith im Kampfgetümmel ausfindig macht und selbst zum Angriff übergeht:Am Ende folgt dann der Termin, auf den Fans des Action-Rollenspiels seit der Ankündigung warten. Am 6. Juni soll Diablo 4 tatsächlich erscheinen, aber schon bereits davor werdet ihr das Spiel ausprobieren können. Vorbesteller erhalten nämlich einen Frühzugang zur offenen Beta – deren Termin aber noch nicht feststeht.Mit der Bekanntgabe des Releasetermins startet Blizzard auch die Vorbesteller-Phase von Diablo 4. Das Action-Rollenspiel wird zu Beginn in drei unterschiedlichen Versionen erscheinen, die jeweils unterschiedliche Boni bieten. Mit dabei ist unter anderem sogar ein viertägiger Frühzugang zu Diablo 4, wodurch ihr sogar bereits am 2. Juni 2023 loslegen könnt.Alle drei Versionen können ab sofort im Store der jeweiligen Plattform vorbestellt werden. Am PC erscheint Diablo 4 übrigens wie von Blizzard-Spielen gewohnt exklusiv im Battle.net.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer