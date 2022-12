Diablo 4: Blizzard verrät erste Details zum Battle Pass

Diablo 4: Premium Battle Pass ohne Pay-to-Win-Faktor

Start der ersten Saison nicht zum Release

Kurz nach der Bekanntgabe des Releasetermins von Diablo 4 verrät Blizzard weitere Informationen. In einem Livestream ging das Entwicklerteam jetzt näher auf den Battle Pass ein.Wie viele andere Online-Spiele der aktuellen Zeit wird nämlich auch Blizzards Action-Rollenspiel nach Release mit einem saisonalen Modell versehen. In regelmäßigen Abständen soll es somit einerseits neue spielerische Inhalte, aber andererseits auch frische kosmetische Belohnungen geben. Wie genau das aussehen wird, präsentierten die Macher im Livestream.Demnach wird es in Diablo 4 sowohl einen kostenlosen als auch einen kostenpflichtigen Battle Pass geben. Beide enthalten verschiedene kosmetische Belohnungen, wobei in der Premium-Variante natürlich mehr Skins und weitere Anpassungsoptionen enthalten sind. Die Kosten für den Battle Pass sollen bei 10 US-Dollar liegen.Zusätzlich schaltet ihr über den Battle Pass verschiedene Boosts frei, wie zum Beispiel für Erfahrungspunkte. Diese Booster werden laut Blizzard immer in der kostenlosen Variante stecken, so, dass kein Pay-to-Win entstehen soll. Außerdem werden bestimmte Booster an verschiedene Charakter-Level gebunden sein, weshalb auch der Kauf von Stufenaufstiegen im Battle Pass in dieser Hinsicht keine Vorteile gewähren soll.Der Battle Pass wird wie die Season selbst etwa drei Monate lang laufen. Die Entwickler rechnen damit, dass Spieler im Schnitt etwa 75 Stunden benötigen werden, um den Pass zu vervollständigen. Die Zahlen können sich aber bis zum Release natürlich noch ändern.Wenn Diablo 4 am 6. Juni 2023 erscheint, dann wird nicht zeitgleich der Startschuss für die erste Saison des Action-Rollenspiels erfolgen. Stattdessen wird die Season erst einige Wochen später losgehen, denn zu Beginn sollen sich die Spieler auf die vorhandenen Inhalte konzentrieren.Außerdem erhalten dadurch Spieler, die die teurere Deluxe- oder Ultimate Edition erwerben, somit keinen zeitlichen Vorteil in den Leaderboards. Immerhin können Käufer dieser Versionen bereits vier Tage früher in die Welt von Diablo 4 einsteigen Die Seasons und die dazugehörigen Updates werden, abseits des Premium Battle Pass, kostenlos für Diablo 4 veröffentlicht. Neue Klassen oder sogar Story-Erweiterungen dürften hingegen wie bereits bei früheren Serienteilen Geld kosten. Diesbezüglich gibt es aber zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Ankündigung.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer