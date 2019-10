Call of Duty: Modern Warfare: Highway des Todes: Fiktion, Realität, Falschdarstellung und Review-Bombing - 4Players.de

adler.Kaos schrieb am 29.10.2019 um 14:56 Uhr

Also hab jetzt noch mal drüber nachgedacht. Die Entwickler bedienen sich Wild durch die gesamte neue Geschichte an historischen Events und vermischen sie zu einem Gesamtbild. Dabei entscheiden sie sich, dass die Russen (wobei ich eigentlich eher davon sprechen würde, dass ein russischer General, wie zu viel Macht ubd zu wenig Kontrolle das ist) die Bösewichte sind. Ok soweit.

Dann bringen sie die Geschichte vom Highway of Death unter, natürlich in anderem Kontext, da das invasierte Land ja fiktiv ist. Wer ausser den Russen, die dort einmaschiert sind, hätte diese Tat denn begehen sollen? Sie geht auf das Konto des verrückten Generals, der Ordnung und Gesetz in diese Gegend bringen möchte. IW Fehler ist eventuell, dass sie die arabische Bezeichnung dafur verwenden, die recht eindeutig ist. Aber Story mäßig macht es nur so Sinn. Genauso wie man den Russen ja auch Giftgas in die Schuhe schiebt. Wenn Überhaupt müsste man doch meckern, dass es wieder die Russen sind. Aber Geschichtsrevision ist das hier in diesem Zusammenhang klar nicht.