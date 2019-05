Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Besessen von Schönheit in allen Formen: Die Toreador - 4Players.de

Awe (Blood Cost: 2), the first active Presence power, allows the vampire to strike a pose that freezes all before them into adoring wonder. For a short while after, these new admirers will be oblivious to anything but what they just saw. The • • and • • • • • slots upgrade Awe.

Entrance (Blood Cost: 2), the second active power, forms a group of admirers around the vampire. For an extended period, these hangers-on will follow wherever the object of their adulation may go, distracting nearby enemies along the way. The • • • • and • • • • • slots upgrade Entrance."

Unseen Storm (Blood Cost: 2), the first active, allows the vampire to dash in any direction at such a speed as to confound their audience. They can land attacks, dodge around enemies, or get away in a lazy dust cloud. Characters struck along the way of the dash get knocked down. The • • slot further enhances the Unseen Storm.

Accelerate (Blood Cost: 5), the second active, opens up speeds so fast that everything else in the world appears to slow down to a virtual standstill. The crowds seem frozen in their steps, as the vampire dances between cars and bullet streaks. A more gauche clan might wish for a popular 80’s synth track in the background. The • • • • and • • • • • slots allow the vampire to further improve their acceleration."

Paradox Interactive hat den dritten vollwertigen Vampir-Clan in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vorgestellt: die Toreador. Bisher hatte der Publisher die Brujah , die Tremere sowie die Thinbloods (Vampire zweiter Klasse als Einstiegsfraktion) vorgestellt. Das Rollenspiel wird mit fünf Vampir-Clans an den Start gehen.Paradox: "Obsessed with beauty in all forms, there are those Toreador who would claim that their Clan only chooses the most accomplished artists of each generation - whether they wielded the brush, the pen, their voice, body or mind. It'd only be half a lie. Influencing the political, social, and cultural elite, the Toreador have been well entrenched within Seattle's power structure since its days as a pioneer settlement.""Toreador relish in their ability to turn a crowd into an audience, distraction into rapt attention, and aggression into adoration, by just entering the room. Their signature Discipline of Presence is at the root of this supernatural charm."Some Kindred are faster, dodge more elegantly, and can move with unimaginable grace. They use Celerity, the Discipline of pushing their bodies’ speed beyond mortal imagination.Die Nutzung der Presence-Kräfte stellt keine Verletzung der Maskerade dar. Die Nutzung der Celerity-Fähigkeiten wird vor Sterblichen als Bruch der Maskerade angesehen.Spieler, die sich dem Clan anschließen, können deren Fähigkeiten zusätzlich zu den von ihnen gewählten Thinblood-Fähigkeiten ( wir berichteten ) nutzen, schließlich startet man sein Abenteuer zunächst als Thinblood.Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird im 1. Quartal 2020 für PC (Epic Games Store, GOG, Paradox, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( Details noch mehr Details ). Das Rollenspiel entsteht bei den Hardsuit Labs in Seattle.Letztes aktuelles Video: Clan Introduction - Toreador