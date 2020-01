Assassin's Creed 2020: Gerüchte: Termin, die versteckte Klinge, mehr Rollenspiel, Segeln und Koop-Modus

In der Gerüchteküche rund um Assassin's Creed Ragnarok brodelte es wieder in den vergangenen Tagen. Nach mehreren Sichtungen des unangekündigten Spiels in Produktdatenbanken bei GameStop oder Amazon Deutschland, die sehr wahrscheinlich Fälschungen sind (doppelte Produktnummer; Fake-Vorlage: Jotun: Valhalla Edition), ist im berühmt-berüchtigten 4Chan-Forum via Reddit und Resetera eine umfangreiche Liste mit vermeintlichen Informationen aufgetaucht. Ohne Hinweise auf die Quelle und ohne Bildmaterial als Legitimation sollte der Leak mit größter Vorsicht betrachtet werden, schließlich könnte es auch ein Troll-Posting oder die Wunschliste eines Fans sein. Aber zumindest der hohe Detailgrad der Informationen ist auffällig und viele Neuerungen und Features ergeben durchaus Sinn ergeben, wenn man die Entwicklungen der letzten Jahre bei Publisher Ubisoft und die Assassin's-Creed-Reihe an sich betrachtet.Laut "Leak" wird Assassin's Creed Ragnarok (Codename Kingdom) am 29. September 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und später für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Stadia wird nicht erwähnt. Die Ankündigung soll auf einem PlayStation-Event im Februar 2020 erfolgen. Die Hauptfigur trägt den Namen Jora und kann männlich oder weiblich sein. Jora führt eine Party aus insgesamt vier Charakteren an. Die anderen Mitstreiter werden vom Computer gesteuert oder können von menschlichen Mitspielern übernommen werden. Bis zu vier Personen sollen Assassin's Creed Ragnarok also kooperativ spielen können. Es soll über eine Drop-in/Drop-Out-Funktion à la Ghost Recon Wildlands (nicht Breakpoint) verfügen.Die Rollenspiel-Aspekte sollen gegenüber Origins und Odyssey weiter ausgebaut werden. Es wird mehrere Klassen und einen Talentbaum, der sich je nach Klasse leicht ändert, geben. Die Klasse kann bei einem bestimmten NPC "geändert" werden. Es wird mehr Waffentypen und Spezialaktionen pro Waffengattung geben. Jede Waffe kann mit Runen ausgestattet und aufgewertet werden. Waffen verfügen über eine bestimmte Haltbarkeit, was die Spieler dazu bringen soll, ihre verfügbaren Waffen effektiver zu nutzen. Das Inventar soll auch nicht zu groß ausfallen (mehr Management). Das Inventar lässt sich aber vergrößern und die Haltbarkeit der Waffen aufwerten. Ein Berserker-Modus ersetzt das Adrenalin. Dieser Modus kann bestimmte Runen mit Frost-, Feuer- oder Blitzschaden auslösen.Die versteckte Klinge ist zurück und kann kosmetisch stärker angepasst werden. Mit der versteckten Klinge können Gegner mit einer Attacke ausgeschaltet werden. Das Stealth-System wird deutlich ausgebaut. Man soll sich in Schlamm, im Schnee, in Gebüschen und in Heuballen verstecken und mit Stealth-Attacken zuschlagen können. Je nach Outfit/Rüstung darf man sich in Menschenmassen verstecken. Bei den Kämpfen soll die Herausforderung wieder größer werden - in Bezug auf das Timing bei Paraden, die Gesundheitspunkte des Spielers und die Reaktionszeiten des Gegners (weniger bei den Gesundheitspunkten des Gegners). Das Stufensystem ist komplett überarbeitet worden, damit die Spieler ihre Fertigkeiten wie in Skyrim verbessern können. Regionen, die erst mit einem höheren Level zugänglich sind (Region Lock), wird es nicht mehr geben.Die Spieler-Charaktere haben ein Reputationssystem, das auf Quests je nach Stadt, den Offiziellen in der Stadt, die getragene Kleidung, die begangenen Verbrechen etc. basiert. Einige Quests und Story-Missionen können erst nach Erreichen eines bestimmten Rufes abgeschlossen werden. Eroberungskämpfe sind ebenfalls enthalten. Siedlungen von Templern können z.B. erobert werden. Man wird diese Eroberungskämpfe auf unterschiedliche Arten angehen können. Auch Raubzüge auf Festungen oder Städte mit verbündeten Wikingern sollen möglich sein. In der Spielwelt finden dynamische Schlachten zwischen sich bekriegenden Königreichen teil, an denen der Spieler auch teilnehmen kann. Generell können mehrere Siedlungen erobert und kontrolliert werden, um Handelsgewinne zu erzielen.Segelschiffe dürfen nicht fehlen. Der Segelmodus ist weniger kampfintensiv und konzentriert sich stärker auf das Erkunden und das Reisen. Auch Flüsse und Sumpfe dürfen befahren werden. Das Parkour-System wird mit neuen Animationen und dem Klettern auf Bäumen ergänzt. Die Spielwelt soll gigantisch sein. Von "ganz Nordeuropa" ist die Rede. Als Städte werden York, London, Paris und Kiew erwähnt. Jedes Königreich soll einzigartig sein.Die Story des Spiels beginnt 845 n. Chr. mit der Belagerung von Paris. In dem Prolog spielt man als ein Verbündeter des Wikingeranführers Ragnar. Einige Jahre später übernimmt man die Figur Jora und bildet mit Ragnars Söhnen eine Armee, um die Templer zu bekämpfen, die den Großteil von Europa kontrollieren. Auch ein Messer-ähnliches "Eden-Stück" wird erwähnt. Einige Tempel sollen von mystischen Bestien (Riesenschlange, Drache, Krake, Riese) beschützt werden. Weitere Story-Passagen sollen wegen möglicher Story-Spoiler hier nicht erwähnt werden.Schon im vergangenen Jahr gab es mehrere Gerüchte über Assassin's Creed Ragnarok, die sich inhaltlich stellenweise mit dem aktuellen Leak überschneiden. Der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier von Kotaku hatte z.B. aus mehreren Quellen erfahren, dass das nächste Assassin's Creed mit dem Codenamen "Kingdom" in einem Wikinger-Szenario spielen wird. Auch in The Division 2 tauchten Hinweise auf. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte bewahrheiten. Ubisoft hat bisher noch kein neues Assassin's Creed offiziell angekündigt.