Gothic 1 Remake: Neues Video entführt uns in eine gruselige Mine

Gothic 1 Remake: Originalgetreu und trotzdem neu

Über 20 Jahre nach dem Start der Reihe dürfen sich Fans auf ein Remake des ersten Gothic freuen. Nun wurde ein neues Video gezeigt, das die unheimliche Atmosphäre des Spiels perfekt einfängt.Unmittelbare Gameplay-Eindrücke gibt es darin leider keine zu sehen. Das ist insofern schade, weil der bereits 2019 veröffentlichte Playable Teaser nicht mehr das finale Produkt darstellen wird. Stattdessen ist schon seit längerem geplant, dass sich man sich bei THQ Nordic stärker am Original orientieren wird als man zunächst vorhatte. Dabei spielte auch Fan-Feedback eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung.Nachfolgend könnt ihr euch das neue Video sowie die gesamte THQ Nordic-Präsentation einmal zu Gemüte führen:Der neue Teaser soll offensichtlich insbesondere Tonalität und Ambiente der kommenden Neuauflage betonen. In langen Kamerafahrten geht es ganz tief unter die Erde in einer Mine auf der allseits bekannten Insel Khorinis, wo eine tödliche Gefahr auf ein paar arme Männer wartet.Wie Moderatorin Elle Osili-Wood erwähnt, werden Spielmechaniken und -steuerung modernisiert, aber ansonsten bleibt man dem Ur-Gothic treu. Zuvor deutete man bereits an, dass man zum Beispiel die Dialoge nicht und die Geschichte nur leicht verändern wolle. Ein Release-Datum wurde noch nicht enthüllt. Das Gothic 1 Remake wird für PC, PS5 und Xbox Series X | S entwickelt.