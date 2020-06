Tour de France 2020: Zusammen mit Pro Cycling Manager 2020 gestartet

Screenshot - Tour de France 2020 (PC) Screenshot - Tour de France 2020 (PC) Screenshot - Tour de France 2020 (PC) Screenshot - Tour de France 2020 (PC) Screenshot - Tour de France 2020 (PC)

Am 4. Juni 2020 haben Cyanide Studio und Nacon die beiden Radsport-Simulationen Pro Cycling Manager 2020 für PC und Tour de France 2020 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Beide sind ab heute auch im Handel erhältlich. Die PC-Fassung von Tour de France 2020 soll im August erscheinen. Die bisherigen Nutzerreviews zum Pro Cycling Manager 2020 auf Steam sind "ausgeglichen" (aktuell sind 69 Prozent von 13 Reviews positiv).Tour de France 2020 wird vom Hersteller wie folgt beschrieben: "Das offizielle Spiel der Tour de France lässt die Spieler mit den Teams der Grande Boucle am Geschehen teilnehmen - samt ihren offiziellen Trikots. Weitere Teams werden ebenfalls spielbar sein, zum Beispiel Circus-Wanty Gobert und Bingoal-Wallonie Bruxelles. Neben den 21 Etappen der Grande Boucle enthält Tour de France 2020 viele weitere offizielle Rennen: das Critérium du Dauphiné, Paris-Nice, Paris-Roubaix - sowie erstmalig Liège-Bastogne-Liège, auch als die 'alte Dame' bekannt. Zudem haben die Spieler die Option, im Individualtour-Modus eigene Wettbewerbe zu erstellen, für die sie aus den verfügbaren Etappen auswählen können.Im Pro Kapitän-Modus von Tour de France 2020 ist die Erstellung eines eigenen Radsportlers möglich, dessen Stärke ausgewählt und dessen Fähigkeiten über mehrere Saisons entwickelt werden. Im Profiteam-Modus übernehmen die Spieler die Kontrolle eines ganzen Teams von Fahrern: Sie schalten im Rennen zwischen den Teamkameraden hin und her, erarbeiten Strategien und rekrutieren neue Fahrer. Erstmalig in der Reihe können die Spieler eine Ego-Kamera anwählen und so noch tiefer ins Spiel eintauchen. Zudem steht ihnen der vollständig überarbeitete Zeitfahr-Modus zur Verfügung."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox OneÜber den Pro Cycling Manager 2020 heißt es vom Hersteller: "In Pro Cycling Manager 2020 übernehmen die Spieler in einem umfassenden Karriere-Modus die Rolle eines Radsport-Managers. Nach der Wahl ihres Teams müssen die Spieler das Training ihrer Fahrer managen, Rennen planen, in bessere Ausrüstung investieren, neue Talente finden und rekrutieren, für eine gute Teammoral sorgen und Verträge mit neuen Sponsoren unterzeichnen, um ihr Budget zu erweitern und die Rennergebnisse gegen eine kämpferische KI zu verbessern.Bedienung und Darstellung wurden überarbeitet und bringen eine weit bessere Übersicht. Zum ersten Mal steht ein Assistent zur Verfügung, um bei der Planung des Rennkalenders zu helfen. Die Spieler können in Pro Cycling Manager 2020 an über 230 Rennen und 650 Etappen teilnehmen."