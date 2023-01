Forspoken: Dialog des Spiels erntet erneut Spott in sozialen Medien

Forspoken: „Ich habe gerade Zeug mit meinem Verstand bewegt“





Played about 4 hours of Forspoken. It took a little while to get going, but the game is going okay. I have to adjust to its systems a little bit. Fast paced parkour and casting magic spells? There is a lot to take in. Forspoken has the open world tropes like heaving collecting... pic.twitter.com/E254oCV7lt



— Daan Koopman (@NintenDaan) January 22, 2023

Das solltet ihr vor dem Release von Forspoken wissen

Bereits vor einer ganzen Weile sorgte ein Werbevideo zu Forspoken mit dem dort gesprochenen Dialog für Furore in den sozialen Medien, viele machten sich darüber lustig oder waren genervt.Nun ist ein neues Video aufgetaucht, das Teile des Dialogs aus dem früheren Trailer in den Kontext des Spiels setzt. Beliebter ist Forspoken damit nicht geworden, im Gegenteil. Erneut ist die Debatte um gutgeschriebene Videospiele entzündet worden, erneut wird das morgen erscheinende Open World-Rollenspiel für seine Dialoge verspottet.Hochgeladen wurde der 45-sekündige Clip von Daan Koopman, der bereits die ersten vier Stunden von Forspoken gespielt hat und seine ersten Eindrücke auf Twitter teilte. Während seine Schilderung sich abseits von etwas generischer Open World-Struktur mit viel Sammelkram durchaus positiv liest, hat das inkludierte Video keine Lobeshymnen bei den Kommentatoren hervorgerufen.Die Szene spielt relativ am Anfang des Spiels, als Frey gerade nach Athia kommt und mit der Hilfe eines sprechenden Armreifs das erste Mal ihre frisch erworbenen Fähigkeiten ausprobiert. Ihre Reaktion ist Überraschung und Freude, sehr zum Leidwesen vieler Kommentatoren. Im Folgenden findet ihr noch eine Übersetzung des Dialogs:„Habe ich das gerade gemacht?“: „Definitiv mit meiner Unterstützung.“„Das habe ich nicht gerade gemacht.“„Wir waren das.“„Ich habe gerade Zeug mit meinem Verstand bewegt.“„Vielleicht hat unsere Verbindung ein paar Fähigkeiten erwachen lassen…“„Ich habe gerade Zeug… mit meinem Verstand bewegt.“„Ich höre weiterhin nur ich, ich, ich.“„Ich habe gerade Zeug bewegt. Mit meinem verdammten Verstand! Yeah, okay, das ist etwas, was ich jetzt mache. Ich zaubere, rede mit lebenden Armreifen, töte krasse Viecher… weißt du was? Wahrscheinlich fliege ich als nächstes.“„Jetzt machst du dich aber lächerlich.“„Ach, das geht zu weit? Gut zu wissen, dass es eine Grenze gibt.“Wie bereits erwähnt, finden viele den Dialog zwischen Frey und dem sprechenden Armreif alles andere als unterhaltsam und bekommen ihre Befürchtungen von früheren Trailern bestätigt. Twitter-Nutzer 9_volt_ wünscht sich beispielsweise die schweigenden Charaktere aus Half Life und Metroid zurück: „Es wird Zeit, dass stumme Protagonisten zurückkehren. Gordon Freeman oder Samus Aran würden uns so etwas niemals antun.“Von Twitter-Nutzer YourBreadofLife heißt es hingegen, er würde sich seinen stummen Protagonisten ganz einfach selbst erschaffen und empfehle dies auch allen anderen, die sich ab morgen in die Welt von Forspoken stürzen wollen: „Das Erste, was jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand nach dem Start des Spiels machen sollte, ist zu den Audioeinstellungen zu springen und alles abzuschalten.“Auch sonst lesen sich viele Kommentare unter dem Video kritisch: Twitter-Nutzer Rexuhnt gibt an, die Demo gespielt und das Gameplay dort sogar geliebt zu haben, kann aber schlicht und ergreifend nicht über den Dialog hinwegsehen. Neben dem sprachlichen Geplänkel stören sich aber viele auch am Gezeigten, etwa an der Mimik von Frey oder ihren hakeligen Handbewegungen.Falls euch das oben eingebettete Dialogbeispiel nicht stört oder ihr anlässlich des Austauschs der beiden sogar schmunzeln musstet, empfehlen wir euch vor dem morgigen Release für den PC und die PlayStation 5 noch einmal, inklusive Story-Abriss, Fortbewegung und Kampfsystem.