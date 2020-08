Street Fighter 6: Gerüchte: Entwicklungszeit verlängert, Leitung ausgetauscht und problematische Team-Mechanik

(2/3) testers, there's this team mechanic the game was too focused on, the director (who was Ino) got demoted again & someone else put in charge to "fix" SF6 with an additional year in dev, and the new season pass is to buy time for that.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 5, 2020





I typo'd Ino, but I meant Ono. He was the director for SF6, but the game didn't come out good. The new director I don't know much about, but hear she's pretty well known in the fighting game community, brought some really cool ideas to fix the game with what was there.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 5, 2020





I'll say this now, I heard a lot of the SF6 decision were on Ono, he screwed it up, got demoted again, and someone else took his place to fix it & redirect the project.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 5, 2020

Eigentlich sollte Street Fighter 6 im kommenden Jahr (2021) veröffentlicht werden, aber da es weder intern, noch bei den Testläufen gut ankam, bekam der sechste Teil ein Jahr zusätzliche Entwicklungszeit und eine neue Projektleitung verordnet. Laut Insider Dusk Golem soll eine Team-Mechanik, die eine zu dominante Rolle im Spiel einnahm, u.a. für die Unzufriedenheit gesorgt haben.Yoshinori Ono (Producer von Street Fighter 4 und Street Fighter 5 ) musste in dem Zusammenhang seinen Posten als Produzent und Game Director in Personalunion abgeben, da er für viele Entscheidungen verantwortlich war. Die neue Führungsperson, die das Projekt "reparieren" und in eine andere Richtung führen soll, ist sehr wahrscheinlich Midori Yuasa, die vorher für die eSports-Projekte von Capcom zuständig war. Die neue Richtung und die zusätzliche Zeit würden dem Spiel sehr guttun, heißt es weiter. Die Angaben stammen von Dusk Golem, der sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle erwiesen hat, u.a. bei Resident Evil Village (Resident Evil 8).Der fünfte und letzte Saisonpass für Street Fighter 5, der kürzlich angekündigt wurde ( wir berichteten ), soll demnach die Zeit bis SF6 überbrücken. Insgesamt fünf neue Charaktere sind vorgesehen: Dan, Rose, Oro und Akira - sowie eine bisher "geheime" Figur, die voraussichtlich im Herbst 2021 vorgestellt werden soll.Die Entwicklung von Street Fighter 6 ist bisher noch nicht offiziell von Capcom angekündigt worden.