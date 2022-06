The Callisto Protocol: So wollen die Entwickler für mehr Angst sorgen

Inspiration aus Filmen und Spielen

Aus Freunden werden Monster

Zweifellos war Dead Space schon eine ziemlich gruselige und blutige Angelegenheit, doch da geht laut den Entwicklern des geistigen Nachfolgers, The Callisto Protocol, noch deutlich mehr.Bereits am 02. Dezember geht die Feierei für Horror-Fans los, dann soll der neue, spielbare Schocker The Callisto Protocol für den PC und die Konsolen an den Start gehen. Da die Entwickler auch schon für die nägelfeindliche Grusel-Stimmung in Dead Space gesorgt haben, wollen sie mit ihrem neuen Projekt nochmal am Gänsehaut-Regler drehen.Dafür gab es ganz klare Vorgaben, wie es uns Creative Director Christopher Stone auch schon im ausführlichen Interview verraten hat.Natürlich kann man kein furchterregendes Horror-Spiel entwickeln, wenn man nicht selber ein absoluter Fan des Genres ist. Aus diesem Grund haben es sich die Macher von The Callisto Protocol zur Aufgabe gemacht, ihre Lieblingsfilme als Vorlage für viele Teile des Spiels zu nutzen. Da wundert es wenig, dass die bisher gezeigten Trailer und Screenshots stellenweise frappierend an Film-Ikonen wie Das Ding oder den umstrittenen Geheimtipp Event Horizon erinnern. Auch Spiele wie Resident Evil, Silent Hill nahmen die Entwickler als Beispiele, wie guter Horror und Nervenkitzel erzeugt werden kann.Ebenso wichtig war laut den Aussagen des CCO der Punkt, eine Relation zwischen dem Spieler und seinen Gegnern herzustellen. So würde es weniger gruselig, wenn die Feinde zu abstrakt wirken und sich nicht nachvollziehbar durch die finsteren Gänge des Hochsicherheitsgefängnisses bewegen würden.Aus diesem Grund soll bei so gut wie allen im Spiel vorkommenden Monströsitäten erkennbar sein, dass es sich einmal um Menschen gehandelt hat. Und es könnte durchaus im Bereich des Möglichen liegen, dass sich zarte Freundschaften zu etwaigen Mitgefangenen in einer Wolke aus Blut und Schleim auflösen. Dann bleibt keine Zeit zum Trauern, denn das eklige Etwas, bläst euch schneller das Lebenslicht aus, als ihr seinen ehemaligen Namen buchstabieren könnt.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer