The Callisto Protocol: Zehn Tipps für das Überleben im Horror-Knast

Tipps für Waffen, Gegner und Vorgehensweise

Die Pistole, die Jacob kurz nach Beginn des Spiels bekommt sollte nicht weiter aufgelevelt werden. Die dann verfügbaren Credits sollten lieber in die Verbesserung des Schlagstocks investiert werden. Die Funktion "Gegnerischer Block bricht Arme" und "Mehr Schläge für die Kombo" sind für den Spielverlauf am sinnvollsten.



Die meisten Gegner werden getriggert, wenn der Spieler eine unsichtbare Linie weiter vor ihm übertritt. Ist man bereits mit einem Gegner in einem Kampf verwickelt, sollte man nicht zu weit nach vorne laufen, sonst könnten ein, zwei oder mehrere Gegner auftauchen und schnell für einen Bildschirmtod sorgen.



Noch in den ersten Gängen des Gefängnisses gibt es eine Stelle an der zwei Gegner vor einer etwas entfernten Treppe nach oben warten. Hier empfiehlt es sich zum ersten Mal, nicht zu kämpfen, da noch ein weiterer Gegner von hinten angreift. Einfach an den Gegnern vorbeisprinten und die Treppe nach oben nehmen. Dann noch weiter den Gang entlang, bis die Gegner nicht mehr folgen.



Es macht gerade in den ersten Spielstunden keinen Sinn auf weiter entfernte Gegner zu schießen. Hier sollte man Munition sparen und diese sinnvoll einsetzen. Eine erste Schlagkombination lässt an den Gegnern für einen sehr kurzen Zeitraum ein Fadenkreuz erscheinen. Darauf einen gezielten Schuss abzufeuern ist deutlich wirkungsvoller und spart wichtige Munition.



Der GRP-Handschuh ist auch nützlich, wenn sich kein Fleischwolf oder eine Stachelwand in der Nähe befindet. Denn Gegner über ein Geländer in den Abgrund zu bugsieren macht ebenso kurzen Prozess und sorgt für etwas weniger Stress beim Kampf gegen mehrere Mutanten gleichzeitig.



Im späteren Spielverlauf bekommt Jacob eine Riot-Gun, die wie eine Shotgun funktioniert. Da hier nur weniger Felder aufgelevelt werden müssen, bis die Waffe ihr volles Potenzial entfaltet, ist es ratsam, die Shotgun maximal zu verbessern. Der explosive Schuss als höchste Ausbaustufe macht den Mini-Boss und die letzten Phase des Endkampfes deutlich einfacher.



Getötete Gegner sollten immer per Fußtritt zermatscht werden. Dann sprudeln wichtige Items wie Credits, Heilung oder Munition aus dem Fleischberg. Bei Gegnern, die in Fallen geschleudert wurden, geht dieser Vorteil verloren.



Überall in der Spielwelt sind Audio-Nachrichten zu finden. Einige davon sind gut versteckt, sollten aber gesucht werden. Denn es ist nicht möglich in Level zurückzugehen und nach Vergessenem zu suchen. Dafür muss dann ein komplett neues Spiel von vorne gestartet werden.



Der Mini-Boss Two Head taucht im Spielverlauf an drei Stellen auf. Der erste Kampf findet auf einer Plattform statt. Hier muss der Spieler zwischen den zwei Containern auf der Plattform hin- und herlaufen, um genug Abstand für drei Schüsse (nicht vier, das ist meistens ein Schuss zu viel) zu bekommen. Nach ein paar Salven geht der Mini-Boss kurz in die Knie. Dann schnell hinlaufen, und ihm eine Dreier-Kombo einschenken. Wenn er wieder aufsteht, schnell weglaufen und das Prozedere noch einmal von vorne beginnen. Achtung: Hat der Spieler sich den schweren Schlag per R1-Taste gekauft, ist dieser beim Nahkampf-Angriff gegen Two Head wirkungslos und geht durch den Gegner hindurch. Der zweite Kampf gegen Two Head in der kleinen Minen-Stadt funktioniert am besten so: Nachdem der Boss erscheint, einfach um 180 Grad drehen und geradeaus auf das Gitter mit dem Spitzen zulaufen. Dann nach links abbiegen und nun immer im Kreis laufen und dabei die Kisten öffen, um neue Munition zu bekommen. Beim Weglaufen nicht zu nah an der Wand laufen, da der Schlag von Two Head eine sehr große Reichweite hat und gerne mal durch die Wand hindurchgeht. Den Laufweg nicht verlassen, sonst kommen weitere Gegner. Einer davon kann beim empfohlenen Rundlauf ganz einfach auf die Stacheln gespießt werden. Kurz darauf sollte der zweite Auftritt von Two Head erledigt sein. Das dritte Aufeinandertreffen sollte man in dem engen Server-Raum ausfechten. Auch hier so lange weglaufen, bis genügend Raum für zwei oder drei Schüsse mit der Riot-Gun gegeben ist.



Der Endkampf findet in zwei zeitlich etwas voneinander getrennten Phasen statt. In der ersten Phase muss man gut ausweichen und es dreimal schaffen, dem Boss eine Kombo einzuschenken – das ist schwieriger, als es klingt. Beim echten Endkampf mutiert der Boss. Dann einfach im Kreis dem Areal folgen und immer mal wieder einen schnellen Schuss auf die Brust des Gegners abgeben. Die kleinen, explosiven Gegner, die immer wieder auftauchen, mit dem Handschuh greifen und in ihre Kollegen werfen. Dann ist kurz Ruhe. Man sollte davon absehen, diese Gegner auf den Boss zu schleudern, da man sonst von der Nachhut empfindlich getroffen wird.

Die folgenden zehn Tipps für das neue Horror-Spiel The Callisto Protocol sorgen dafür, dass die Credits nicht an falscher Stelle ausgegeben wird und erklären auf was der leidgeplagte Spieler noch achten sollte, damit das eigene Nervenkostüm nicht unnötig überstrapaziert wird.