The Callisto Protocol: Verkäufe liefen nicht wie geplant

Ihre Karriere geht nach dem DLC von The Callisto Protocol zuende

Striking Distance, das Studio hinter dem Survival-Horror-Spiel, entlässt 32 Mitarbeiter. Laut eigener Aussagen wollen sie ihre Prioritäten für kommende Projekte neu verteilen, weshalb sie sich von den Mitarbeitenden trennen.Nutzer auf Twitter hatten recherchiert und mehrere Statements ehemaliger Mitarbeiter des Studios verglichen – Sie alleund teilten mit, dass ihre Zeit bei Striking Distance nun vorbei sei. In einem offiziellen Statement, das IGN vorliegt, bestätigt das Studio die Entlassungen zahlreicher Arbeitskräfte. Insgesamt sollen es 32 sein.The Callisto Protocol erschien im Dezember 2022, im Juni dieses Jahres folgte ein DLC, der die Story weiterführt. Doch der von den Entwicklern erwartete Erfolg trat nicht ein, da sich das Spiel nicht gut genug verkaufte, wie Eurogamer berichtet.Das ist anscheinend der ausschlaggebende Punkt für dieder Firma und somit für die Entlassung so vieler Mitarbeiter. Sie streben eine „bessere Position für aktuelle und zukünftige Projekte“ an. Die entlassenen Personen wollen sie aber entsprechend entlohnen, indem sie ihnen „materielle Unterstützung“, also eine Abfindung, zahlen.Das Studio wurde vor knapp drei Jahren von Glen Schofield gegründet. Dabei handelt es sich um den Creator von Dead Space und den Mitgründer von Sledgehammer Games. Ursprünglich sollte das Studio lediglich ein storybasiertes Spiel im PUBG-Universum entwickeln, doch dann kam The Callisto Protocol. Das spielt allerdings nicht in der Welt von PUBG, sondern in einer eigenen. Mehr dazu lest ihr hier. Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer